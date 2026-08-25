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Diyarbakır'da işletmelerin finans yol haritası masaya yatırılacak

Diyarbakır'da 27 Ağustos 2026'de yapılacak İş Dünyası Finans Buluşması, TOBB ile Ziraat, Halkbank ve VakıfBank yöneticilerini buluşturacak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Diyarbakır'da işletmelerin finans yol haritası masaya yatırılacak

Diyarbakır'da iş dünyası finans buluşması düzenleniyor

27 Ağustos 2026 Perşembe günü bir otelde gerçekleşecek toplantıda, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan yer alacak. Buluşma, bölgedeki işletmelerle finans sektörü temsilcilerini doğrudan bir araya getirecek.

gündem:

Toplantının ana gündem başlıkları arasında işletmelerin finansmana erişimi, mevcut finansman imkanları ve iş dünyasının öncelikli ihtiyaçları bulunuyor. Oturumlarda bu konuların tespit edilmesi ve pratik çözüm önerilerinin tartışılması planlanıyor.

buluşmanın önemi ve beklentiler:

Program, bölgedeki işletmelerin finansal engellerini ve bu engellere yönelik çözüm yollarını değerlendirecek bir platform sunuyor. İş dünyası temsilcileri ile bankacılık sektörünün üst düzey isimlerinin bir arada olması, finansmana erişimde uygulanabilir önerilerin ortaya konması açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, ZİRAAT...

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN ÇAKAR, HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL VE VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN’IN KATILIMIYLA İŞ DÜNYASI FİNANS BULUŞMASI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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