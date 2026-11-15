Ağrı'da diyabet dostu lezzetler: rafine şeker yok, bilinç var

Ağrı'da diyabet farkındalığı için özel ikram

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yaşam merkezi alanında özel ürünler hazırladı. Etkinlikte rafine şeker içermeyen ve düşük glisemik indeksli tarifler tercih edilerek vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğin hedefi:

Hazırlanan ürünlerle diyabetli bireylerin doğru beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Organizasyon, lezzetten ödün vermeden sağlıklı alternatiflerin uygulanabileceğini göstermeyi hedefledi.

Tarif seçimi ve bilgilendirme:

Etkinlikte doğru malzeme seçimi ve bilinçli tariflerin sağlıklı beslenmedeki önemi vurgulandı. Öğrenciler ve akademisyenler, katılımcılara pratik örnekler sunarak diyabetle uyumlu beslenme konusunda bilgilendirme yaptı.

AĞRI'DA 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DİYABET DOSTU ÜRÜNLER HAZIRLANARAK VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ.