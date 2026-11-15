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Samsun protokolü teknoloji OSB'de fabrikalarda inceleme

Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, Samsun Teknoloji OSB'de üretime başlayan ve yapımı süren fabrikaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun protokolü teknoloji OSB'de fabrikalarda inceleme

Samsun protokolü teknoloji OSB'de fabrikalarda inceleme

Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki heyet, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yerleşkeyi ziyaret ederek yapımı devam eden ve üretime geçen tesislerde incelemelerde bulundu. Ziyarette TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile diğer protokol üyeleri yer aldı.

otomotiv yatırımı ve inşaat çalışmaları:

Heyet, 530 dönümlük alanda yapımı süren otomotiv fabrikasının inşaatını gezdi. İncelemelerde, fabrikanın altyapı ve üstyapı çalışmaları ile üretim hatlarına ilişkin bilgiler aktarıldı ve projenin bölge sanayisine katkısına dair değerlendirmeler yapıldı.

mevcut fabrikalar ve ihracat kapasitesi:

Heyet, ağır ticari araçlara yönelik motor, süspansiyon kabini ve elektrik sistemleri başta olmak üzere 24 farklı grupta 20 binden fazla ürün üreten şirketin tesislerini ziyaret etti; bu üretimin 160 ülkeye ihracat edildiği kaydedildi. Ayrıca içme suyu şebekeleri, tarım alanları, seralar ve damla sulama sistemlerine yönelik 2 binden fazla ürün çeşidiyle 75 ülkeye ihracat yapan plastik fabrikanın inşaatı yerinde görüldü.

Heyet, 150 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve üretime başlayan kablo fabrikasını da gezerek tesisin kapasitesi ve üretim durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret boyunca protokol üyeleri, fabrikaların mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında yetkililerden ayrıntılı brifing aldı.

FABRİKANIN İNŞAATINI DA İNCELEYEN HEYET, 150 BİN METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLEN VE ÜRETİME...

FABRİKANIN İNŞAATINI DA İNCELEYEN HEYET, 150 BİN METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLEN VE ÜRETİME BAŞLAYAN KABLO FABRİKASINI GEZDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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