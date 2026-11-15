Yeni Parti iktidara yürüyüşünü uzman kadrolarla başlattı

kurultay süreci ve parti meclisi düzenlemeleri:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1'inci Olağan Kuruluş Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçiminde oyunu kullandıktan sonra partinin kuruluş sürecini tamamladıklarını duyurdu. Özel, partilerine yapılan yargı müdahalesinin siyaset talimatlı olduğunu belirterek bunun 6 aylık ek bir emek ve mücadele süreci doğurduğunu söyledi.

Parti meclisiyle ilgili olarak Özel, meclis sayısının geçici maddeyle 80'den 160'a çıkarıldığını, meclisin üç ana grupta çalıştığını aktardı. Bu gruplar, milletvekili grubu, örgüt grubu ve politika belirleme görevini üstlenen uzman kadrolardan oluşuyor. Milletvekili grubunda görevli olmayan 76 milletvekilinin bulunduğunu; diğer tarafta ise örgüt temsilcileri ve dışarıdan gelen uzmanların yer aldığını söyledi.

uzman kadro sayısının artışı:

Özel, politika belirleme grubunu ilk etapta 30 uzman olarak tasarladıklarını, ancak hem parti içinden hem dışarıdan gelen yoğun katkı talepleri ve görev tekliflerini kabul eden adaylarla birlikte sayının 43'e yükseldiğini belirtti. Üç uzmanın memleketlerinden aday gösterildiği için kadroya dahil edildiği ifade edildi.

dış politika, ekonomi ve alan uzmanlığı:

Yeni Parti'nin dış politika kadrolarına vurgu yapan Özel, partinin Orta Doğu uzmanlığı için eski Büyükelçi Ömer Önhon gibi isimleri ve Karadeniz enerji diplomasisi, Kafkaslar, Balkanlar, Çin ve Uzak Doğu, Avrupa Birliği sürecini yakından takip eden büyükelçiler ile dışişleri bürokrasisi temsilcilerini işaret etti. Özel, bu profille Yeni Parti'nin dış politikada kiminle ve nasıl ilişki kuracağının açık olduğunu söyledi.

Ayrıca Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin 14 kişiye ulaştığını belirten Özel, yeni kalkınma modeli, vergi reformu, ekonomik sorunların çözümü ve gelir dağılımında adalet konularında çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Sosyal politika, sağlık, tarım, milli savunma ve savunma sanayi gibi alanlarda da uzman isimlerin kadrolarda yer aldığı vurgulandı.

seçim çalışması ve saha organizasyonu:

Özel, parti örgütünün Türkiye genelinde kapsamlı bir seçim çalışması yürüteceğini; uzman kadroların parti programını seçim vaatlerine dönüştürerek hem Meclis'te hem sahada anlatacağını söyledi. Üç grup halinde, ayrı ayrı ve gerektiğinde birlikte karar alma mekanizmasıyla çalışacaklarını belirten Özel, enerji ve kararlılık vurgusu yaptı ve şu ifadeyi kullandı: Yeni Parti'nin kadroları bütün güçleriyle, motivasyonlarıyla, inançlarıyla iktidara yürümeye hazırdır.

Kurultay konuşmasında zaman ve çalışma temposuna dair metaforlarla ciddi bir mesai taahhüdü anlatıldı; 24 saatin 36 saate, haftanın 7 gününün 10 güne eş değer bir çalışma anlayışıyla mücadele edileceği benzetildi.

fon listeleri tartışması ve teyit süreci:

Özel, fon meselesi ve isim listelerinin açıklanıp açıklanmaması tartışmasına da değinerek teyit mekanizmasına önem verdiklerini bildirdi. Arkadaşlarının 8 ana dosyada teyitlerin tamamlandığını ilettiğini, bu dosyaların haftadan itibaren ayrı ayrı açıklanacağını söyledi.

Özel, listelerin açıklanmamasının masumları lekeleyebileceğini savunarak örnekler verdi: 60 kişilik bir milletvekili listesi için 280 kişinin lekelendiği, mecliste 130 kişi varken kalan 150 kişinin lekelendiği iddialarına dikkat çekti. Bu durumun, lekelendiği ileri sürülen kişilere yönelik haksızlıklar yarattığını ve 'lekelenmeme hakkı' kavramının istismar edildiğini ifade etti. Özel, teyit alınan isimlerin arkadaşları tarafından açıklanacağını söyledi.

Kurultay konuşması boyunca Özel, partinin kuruluş sürecindeki mağduriyetlere vurgu yaparken aynı zamanda kurumsal ve uzmanlığa dayalı bir iktidar iddiası ortaya koydu; parti meclisi düzenlemeleri, dış politika profili ve ekonomi kurullarının yapılandırılması bu iddianın temel taşları olarak sunuldu.

Nİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, OYUNU KULLANDIKTAN SONRA AÇIKLAMALARDA BULUNDU