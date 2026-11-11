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Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na çekildi

PERFECT isimli 118 metrelik kuru yük gemisi, Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaptı; Kıyı Emniyeti ekipleri gemiyi Ambarlı Demir Sahası'na çekti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na çekildi

kurtarma operasyonu:

Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti ekipleri hızlı müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen römorkörlerle geminin güvenli şekilde çekilmesi sağlandı.

müdahalede görev alan birimler:

Olay yerine intikal eden KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleri, gemiyi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda yedekleyip çekti. Operasyonun tamamlanmasının ardından Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletme işlemi gerçekleştirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamasında, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, geminin güvenli bir şekilde demirletildiğini bildirerek bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Büyükçekmece açıklarında kuru yük gemisi arıza yaptı

Büyükçekmece açıklarında kuru yük gemisi arıza yaptı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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