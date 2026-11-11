Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü

Konya'da uygulama ve denetim:

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlere yoğunlaştı. Ekipler, ulaşımın kesintisiz ve güvenli sürdürülmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların azaltılması amacıyla uygulama noktalarında araçları durdurarak kış lastiği kontrolü yaptı.

Denetimde öncelik ticari araçlarda:

Polis ekipleri kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları tek tek durdurarak lastiklerin diş derinliğini ölçtü. Denetimler sırasında 4 milimetre ve üzeri diş derinliğine sahip, standartlara uygun lastik kullanan araçlar yolculuklarına devam etti. Kontroller kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında yoğun bir şekilde sürdü.

Sürücülere yapılan uyarılar:

Komiser Gözde Kaplan denetimlerle ilgili olarak, sabah saatlerinde buzlanma olabileceğini ve frenleme başarısının büyük ölçüde lastiklere bağlı olduğunu vurguladı. Kaplan, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 15 Kasım tarihinde başlayacağını ve uygulamanın 15 Nisan 2027 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Ayrıca taşımacılıkta kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerde kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu belirtti.

Komiser Kaplan, kurala uymayanlara ilişkin bilgilendirme yaparak 2026 yılı için 6 bin lira trafik cezası uygulanacağını ve mevzuata uygun kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince ceza kesileceğini söyledi. Hususi araçlarda genel bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığı 7 derece altına düştüğünde kış lastiğinin güvenlik açısından önemine işaret etti.

Denetimlerde görevli ekipler sürücülere, yola çıkmadan önce lastiklerin kontrol edilmesi ve araçların kış şartlarına uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu. Kentin birçok noktasında oluşturulan uygulama noktalarında sürücülere kış lastiği konusunda bilgilendirme yapıldı ve kurallara uyulması istendi.

Kış lastiği uygulaması öncesi sürücülere emniyetten uyarı