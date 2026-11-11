Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9695 -0,23%
Bist 11.750,70 +0,76%
Altın Gram 6.554,84 +0,72%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,79 +1,42%
--°

Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü

Konya'da trafik ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçları denetleyip sürücüleri bilgilendiriyor ve uyarılarda bulundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü

Konya'da uygulama ve denetim:

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlere yoğunlaştı. Ekipler, ulaşımın kesintisiz ve güvenli sürdürülmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların azaltılması amacıyla uygulama noktalarında araçları durdurarak kış lastiği kontrolü yaptı.

Denetimde öncelik ticari araçlarda:

Polis ekipleri kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları tek tek durdurarak lastiklerin diş derinliğini ölçtü. Denetimler sırasında 4 milimetre ve üzeri diş derinliğine sahip, standartlara uygun lastik kullanan araçlar yolculuklarına devam etti. Kontroller kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında yoğun bir şekilde sürdü.

Sürücülere yapılan uyarılar:

Komiser Gözde Kaplan denetimlerle ilgili olarak, sabah saatlerinde buzlanma olabileceğini ve frenleme başarısının büyük ölçüde lastiklere bağlı olduğunu vurguladı. Kaplan, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 15 Kasım tarihinde başlayacağını ve uygulamanın 15 Nisan 2027 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Ayrıca taşımacılıkta kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerde kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu belirtti.

Komiser Kaplan, kurala uymayanlara ilişkin bilgilendirme yaparak 2026 yılı için 6 bin lira trafik cezası uygulanacağını ve mevzuata uygun kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince ceza kesileceğini söyledi. Hususi araçlarda genel bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığı 7 derece altına düştüğünde kış lastiğinin güvenlik açısından önemine işaret etti.

Denetimlerde görevli ekipler sürücülere, yola çıkmadan önce lastiklerin kontrol edilmesi ve araçların kış şartlarına uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu. Kentin birçok noktasında oluşturulan uygulama noktalarında sürücülere kış lastiği konusunda bilgilendirme yapıldı ve kurallara uyulması istendi.

Kış lastiği uygulaması öncesi sürücülere emniyetten uyarı

Kış lastiği uygulaması öncesi sürücülere emniyetten uyarı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaplı'da kaybolan 3 çocuk babası için seferberlik: jandarma ve köylüler arıyor
images

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fa...
images

Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü
images

Çanakkale'de jandarmanın huzur uygulaması 22 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derik'te görev ve anıların izinde: Muhammed Fatih Safitürk 10. yılda anıldı

Alaplı'da kaybolan 3 çocuk babası için seferberlik: jandarma ve köylüler arıyor

Turbeldak'la kurudere-karagöl'de Atatürk için 13 kilometrelik anma yürüyüşü

Düzce'de kameralı denetimle çöp atanlara idari işlem

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi