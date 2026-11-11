Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edildi

Erzincan'da ekim ayı trafik denetimi sonuçları

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk bölgesinde ekim ayı boyunca trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde 8 bin 831 araç ve sürücü incelendi; kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülere ilişkin 1 bin 615 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

denetim ve uygulanan cezalar:

Denetimler kapsamında 55 araç trafikten men edilirken, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik kurallarına yönelik kontrol ve uygulamalarda sürücü davranışlarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Okul servislerine yönelik kontrollerde 140 okul servis aracı ve sürücüsü incelendi; bu denetimler sonucunda 7 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Ekipler, denetimlerin yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine de ağırlık verdi. Bu kapsamda 35 okul servis aracı sürücüsüne yönelik eğitim verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 609 öğrenciye, ayrıca 345 sürücüye, 440 yayaya ve 270 motosiklet ile motorlu bisiklet sürücüsüne eğitim sağlandı.

Toplamda ekiplerin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla 1 bin 699 kişiye ulaşılması sağlandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik denetim ile eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ERZİNCAN’DA TRAFİK DENETİMLERİNDE 55 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 25 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU