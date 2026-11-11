Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9523 -0,26%
Bist 11.758,80 +0,83%
Altın Gram 6.559,04 +0,78%
EUR/USD 1,1137 -0,27%
Brent Petrol 92,81 +1,44%
--°

Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edildi

Erzincan'da trafik ekipleri ekim ayında 8.831 araç ve sürücüyü kontrol etti; kurallara uymayanlara 1.615 ceza, 55 araç trafikten men edilip 25 ehliyet alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edildi

Erzincan'da ekim ayı trafik denetimi sonuçları

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk bölgesinde ekim ayı boyunca trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde 8 bin 831 araç ve sürücü incelendi; kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülere ilişkin 1 bin 615 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

denetim ve uygulanan cezalar:

Denetimler kapsamında 55 araç trafikten men edilirken, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik kurallarına yönelik kontrol ve uygulamalarda sürücü davranışlarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Okul servislerine yönelik kontrollerde 140 okul servis aracı ve sürücüsü incelendi; bu denetimler sonucunda 7 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Ekipler, denetimlerin yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine de ağırlık verdi. Bu kapsamda 35 okul servis aracı sürücüsüne yönelik eğitim verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 609 öğrenciye, ayrıca 345 sürücüye, 440 yayaya ve 270 motosiklet ile motorlu bisiklet sürücüsüne eğitim sağlandı.

Toplamda ekiplerin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla 1 bin 699 kişiye ulaşılması sağlandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik denetim ile eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ERZİNCAN’DA TRAFİK DENETİMLERİNDE 55 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 25 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL...

ERZİNCAN’DA TRAFİK DENETİMLERİNDE 55 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 25 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de jandarmanın huzur uygulaması 22 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı
images

Gebze kavşağında tehlikeli hamle: servis kırmızıda ters şeride girdi
images

Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltında
images

Assam'da Kalküta seferini yapan tren raydan çıktı: 7 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

Merkezefendi Tarihi Fırını'nda simide coğrafi işaret mührü

Bayburt’ta toprakla buluşan bin fidan gelecek nesillere miras bıraktı

Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi