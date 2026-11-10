Büyükçekmece'de anma duruşu: Atatürk'ün mirasına bağlılık

Büyükçekmece'de 10 Kasım anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Büyükçekmece'de düzenlenen törenlerle yad edildi. Etkinlikler, ilçenin iki merkezi noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi; biri Büyükçekmece Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı, diğeri ise Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi önüydü.

Törenin detayları:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde her iki noktada da iki dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakamlık önündeki törende Türk bayrağı göndere çekildi, müze önündeki programda ise ziyaretçiler Atatürk'e duydukları özlem ve saygıyı paylaştı. Müze içinde düzenlenen programda, katılımcılara önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk dinletisi sunuldu; bu uygulama, anma törenlerine tarihi ve duygusal bir boyut kattı. Programın devamında şiir dinletisiyle anma töreni derinleşti.

Katılımcılar ve iptaller:

Törene Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, Garnizon Komutanı İkmal Albay Murat Bildik, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. İlçede katılımın yüksek olması dikkat çekti; vatandaşlar, Atatürk'e yönelik sevgi ve bağlılıklarını toplu şekilde gösterdi. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi'nde planlanan "Atamıza Altın Şarkılar Konseri" ise İzmir'de meydana gelen patlamalarda yaşanan can kayıpları nedeniyle iptal edildi.

10 Kasım anma etkinlikleri, Büyükçekmece'de hem resmi törenlerle hem de kültürel içerikli dinletilerle sürdü; katılımcılar, Atatürk'ün aydınlattığı yolda yürümeye devam ettiklerini vurguladı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE BÜYÜKÇEKMECE'DE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI.