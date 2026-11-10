Piyasa gözetimi: Afyonkarahisar'da marketlerde tarım ürünleri izleniyor

Piyasa takip çalışması:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla kentteki marketlerde kapsamlı bir fiyat takip çalışması yürüttü. Çalışma, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde gerçekleştirildi ve saha ziyareti sırasında ürün fiyatları yerinde tespit edildi.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, marketlerde satışa sunulan tarımsal ürünlerin raf fiyatlarını kontrol ederek verileri kayıt altına aldı. Toplanan bilgiler sistematik biçimde derlenerek TÜFİS'e aktarıldı; amaç, piyasa fiyatlarındaki değişimin anlık olarak izlenmesi ve güncel veri tabanlarının oluşturulmasıdır. Bu sayede fiyat dalgalanmalarına ilişkin daha sağlıklı değerlendirmeler mümkün olacak.

Veri kaydı ve izleme süreci:

Yetkililer, elde edilen verilerin değerlendirme süreçlerine katkı sağlayacağını ve sonuçların politika belirleme ile piyasa gözetimine yönelik çalışmalarda kullanılacağını belirtti. İl Müdürlüğü ekipleri, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte piyasa verilerini takip etmeye ve düzenli saha çalışmaları yapmaya devam edecek.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRÜNLERİN PİYASA HAREKETLERİNİN İZLENMESİ AMACIYLA MARKETLERDE FİYAT TAKİP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.