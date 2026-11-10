Gökyüzünde evet: iki uçakla planlanan Bursa sürprizi

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki elektrik mühendisi Denizcan Karakoç, kız arkadaşı Nur Ceylan'a (24) unutulmayacak bir evlilik teklifi hazırladı. Bursa'da düzenlenen organizasyonda, tek motorlu iki uçakla gerçekleştirilen sürprizde telsiz aracılığıyla yapılan teklif gökyüzünde cevap buldu.

Plan ve hazırlıklar:

İkili, 2 yıl önce üniversitede tanıştı. Karakoç, klasik bir teklif yerine havacılıkla ilgili bir sürpriz planladı ve adres olarak Bursa'yı seçti. Ceylan'a şehirde bir toplantısı olduğunu söyleyen Karakoç, Muğla'dan gelen sevgilisini önceden ayarladığı organizasyon için Osmangazi ilçesi'ndeki Yunuseli Havalimanı'na götürdü. Hazırlıkları tamamlayan pilotların kontrolündeki iki ayrı tek motorlu uçakla çift, gökyüzüne çıktı.

Uçuşta teklif anı:

Uçaklar yerden yaklaşık 4 bin 500 feet yükseklikte seyir halindeyken Karakoç, telsizden seslenerek evlilik teklifini iletti. Beklenmedik teklif karşısında duygulanan Nur Ceylan, heyecanla "Evet" yanıtını verdi. Uçuş sırasında iki uçak yan yana gelerek romantik anlara sahne oldu, iniş esnasında ise pilotlar gökyüzünde kalp şekli oluşturarak sürprizi taçlandırdı.

İniş ve devamı:

Yere indikten sonra Karakoç sevgilisini çiçekle karşıladı ve Ceylan'ın parmağına yüzüğü taktı. Organizasyonun her aşamasını gizli tutmayı başaran Karakoç, planının hem kendileri hem de yakınları için ileride sıkça anlatılacak bir anı olmasını istediğini söyledi.

O anları anlatan Karakoç, "İkimiz için de özel bir an olmasını istedim. Havacılık sektörüne meraklıydım ve teklifimi bu sektörle ilişkilendirdim. İkimizin de ileride anlatabileceği güzel bir anı olsun istedim" dedi. Ceylan ise böyle bir sürprizin aklına gelmediğini belirterek, sevgilisini çok sevdiğini ve teklife büyük bir heyecanla "Evet" dediğini söyledi.

İSTANBUL’DA YAŞAYAN 26 YAŞINDAKİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ DENİZCAN KARAKOÇ, KIZ ARKADAŞI NUR CEYLAN’A UNUTAMAYACAĞI BİR EVLİLİK TEKLİFİ HAZIRLADI.