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Uşak'ta törenle Atatürk anıldı: protokol ve öğrenciler 2 dakikalık saygı duruşunda

Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümünde Uşak'ta düzenlenen törende çelenk sunuldu, 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uşak'ta törenle Atatürk anıldı: protokol ve öğrenciler 2 dakikalık saygı duruşunda

Tören detayları:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıldönümünde Uşak’ta düzenlenen törenlerle anıldı. Anma programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Tören, Vali Kartal, Garnizon Komutanı Güler ve Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Kültür merkezi programı:

Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Atatürk Kültür Merkezi’ne geçti. Burada düzenlenen program da iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı.

Program kapsamında Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi Tarih Öğretmeni Yasemin Sezer günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşma, anma töreninin ruhuna uygun olarak katılımcılara duygusal ve tarihsel bir çerçeve sundu.

Anma programı, Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu ile sona erdi. Sahne gösterisi katılımcılar tarafından izlendi ve program resmi törenler doğrultusunda tamamlandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE UŞAK’TA...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE UŞAK’TA DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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