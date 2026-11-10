Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı

Adıyaman merkez Sitilce Mevki Atatürk Barajı yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında yürüyen M.K. (38), dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.K.'yı fark eden yoldan geçen sürücüler durarak yardım etti.

ilk müdahale ve yardım:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu fark eden vatandaşların yönlendirmesiyle sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

tedaviye sevk:

İlk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili edinilen bilgiler, olay yerindeki ilk tespitlerle sınırlıdır.

ADIYAMAN’DA YOL KENARINDA YÜRÜDÜĞÜ ESNADA ŞARAMPOLE YUVARLANAN KİŞİ YARALANDI.