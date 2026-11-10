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Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı

Adıyaman Sitilce Mevki Atatürk Barajı yakınında gece yürürken dengesini kaybeden M.K. (38) şarampole yuvarlanıp yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı

Adıyaman merkez Sitilce Mevki Atatürk Barajı yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında yürüyen M.K. (38), dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.K.'yı fark eden yoldan geçen sürücüler durarak yardım etti.

ilk müdahale ve yardım:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu fark eden vatandaşların yönlendirmesiyle sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

tedaviye sevk:

İlk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili edinilen bilgiler, olay yerindeki ilk tespitlerle sınırlıdır.

ADIYAMAN’DA YOL KENARINDA YÜRÜDÜĞÜ ESNADA ŞARAMPOLE YUVARLANAN KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA YOL KENARINDA YÜRÜDÜĞÜ ESNADA ŞARAMPOLE YUVARLANAN KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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