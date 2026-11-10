KTO 10 kasım’da 09.05'te Atatürk için birlik ve saygı çağrısı

KTO'da anma töreni:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde oda hizmet binası önünde anma programı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda personelinin katıldığı törende, Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te saygı duruşu gerçekleştirildi.

Tören, katılımcıların hürmet duruşu ile başladı ve KTO çalışanlarının kısa ama anlamlı birlik görüntüleriyle devam etti. Etkinlik, hem geçmişe saygı hem de geleceğe yönelik sorumluluğun vurgulandığı bir çerçevede gerçekleşti.

başkanın mesajı:

Törenin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Ömer Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine öncülük eden ve tarihe yön veren bir lider olduğunu vurguladı. Gülsoy'un konuşmasında yer alan ifadeler, Cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesine dair kararlılığı öne çıkardı.

Başkan Ömer Gülsoy'un sözleri şu şekilde aktarıldı: "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde milletçe saygı, rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. O'nun 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak en temel sorumluluğumuzdur. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler de tüm üyelerimizle birlikte ecdadımızdan aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla; üreterek, çalışarak, ülkemizin ekonomisine ve geleceğine değer katarak güçlü Türkiye hedefiyle azimle çalışmaya devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve odamız çalışanlarıyla birlikte, O'nun gösterdiği yolda yürümeyi ve bu aziz vatanı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Tören, KTO yönetiminin ve personelinin birlik mesajıyla son buldu. Yapılan açıklamalarda; Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması, ekonomik ve toplumsal alanda çalışmaya devam edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO), CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE ODA HİZMET BİNASI ÖNÜNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ.