Niğde'de saygı ve anma: 10 kasımda Atatürk anıldı

Niğde'de 10 kasım anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Niğde'de düzenlenen törenlerle anıldı. Anma etkinlikleri, Cumhuriyet’in kuruluşuna ve Atatürk’ün mirasına vurgu yapan duruş ve programlarla sürdü.

Törenin detayları:

Anma programı, Atatürk heykeline sunulan çelenklerle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk'ün 88 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi ve tören topluluk tarafından sessizlik içinde izlendi.

Eğitsel program ve konuşma:

Anma töreni, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Remide Yılmaz Atabek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Remide Yılmaz Atabek Lisesi Müdürü Arif Öztürk yaptı. Öztürk şöyle dedi: "Oğuz Kağan’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugün ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımıza kadar uzanan köklü bir tarihi çizgisidir. Bu çizgi Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, Yakutistan bozkırlarından Yemen’e kadar geniş bir coğrafyada iz bırakmış devlet geleneğimizi, kültürel zenginliğimizi ve ortak hafızamızı içinde barındırır. Bizlere düşen bu köklü mirası Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına aynı bilinç ve sorumlulukla taşımaktır".

Konuşmanın ardından Remide Yılmaz Atabek Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu; katılımcılar için şiirler okundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar topluluk tarafından seslendirildi. Program, gençlerin ve eğitim camiasının katkısıyla anma töreninin ruhuna uygun bir biçimde sonlandırıldı.

NİĞDE’DE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ