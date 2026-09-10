Büyükkılıç bakan Uraloğlu ile Malatya ve Sivas'ta ulaşım yatırımlarını yerinde inceledi

Bölgesel ulaşım projeleri yerinde değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ve Sivas programlarına katılarak bölgedeki ulaşım yatırımlarını yerinde inceledi ve ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında başkan Büyükkılıç ile bakan Uraloğlu, ilk olarak Malatya'da bir dizi açılış ve programlara katıldıktan sonra Darende ilçesine geçti. Burada Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt makamında ziyaret edilerek ilçede yürütülen çalışmalar ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Güzergâh ve altyapı çalışmaları:

İncelemeler kapsamında, Kayseri-Pınarbaşı-Malatya ulaşım aksının önemli parçalarından Gürün-Darende Devlet Yolu'nda süren sathi kaplama çalışmaları yerinde takip edildi. Yapılan çalışmaların bölge halkının ulaşım konforu ve güvenliği adına önem taşıdığı vurgulandı.

Gürün'de halkla buluşma ve doğal alan ziyaretleri:

Malatya programının ardından Sivas'ın Gürün ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Bakan Uraloğlu ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yer aldı; heyet gönül sofrasında Gürünlülerle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, vatandaşların gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu belirterek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti ve şehirler arası dayanışmanın güçlenmesinin yerel hizmetlere olumlu yansıyacağını ifade etti.

Gürün programı kapsamında ayrıca Suçatı Şelalesi, Doğal Yaşam Parkı ve Gökpınar Gölü ziyaret edilerek bölgenin doğal güzellikleri yerinde incelendi. Büyükkılıç, gerçekleştirilen ziyaretlerin ulaşım yatırımlarının yanı sıra şehirler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı pekiştirdiğini belirterek, çalışmaların bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN MALATYA VE SİVAS PROGRAMLARINA EŞLİK EDEREK, BÖLGEDEKİ ULAŞIM YATIRIMLARINI YERİNDE İNCELEDİ, İLÇE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.