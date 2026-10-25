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Büyükkılıç'tan Çiftçi'ye nezaket ziyareti: başkentte temaslar sürüyor

Memduh Büyükkılıç, başkentteki temasları kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi nezaketle ziyaret ederek nazik ev sahipliği ve ilgisi için teşekkür etti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Emre Koç

Büyükkılıç'tan Çiftçi'ye nezaket ziyareti: başkentte temaslar sürüyor

Ziyaretin detayları:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Görüşme nezaket ziyareti niteliğinde gerçekleşti; Büyükkılıç, Bakan Çiftçi'nin gösterdiği nazik ev sahipliği ve yakın ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

görüşmenin tonu:

Başkentte sürdürülen ziyaretler kapsamında gerçekleşen buluşmada samimi ve saygılı bir hava hakimdi. Taraflar, karşılıklı nezaket çerçevesinde görüş alışverişinde bulundu ve temasların devam edeceğine dair değerlendirmeler öne çıktı.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, nazik ev sahipliği için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ettiğini belirtti. Ziyaretin, merkezi idare ile yerel yönetim arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkı sağlayan geleneksel temaslardan biri olduğu vurgulandı.

Bu tür nezaket ziyaretleri, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Resmi bir gündem veya yeni bir duyuru içermeyen görüşmelerde bile ilişkilerin tazelenmesi ve karşılıklı anlayışın güçlenmesi dikkat çekici bulunuyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ANKARA TEMASLARI ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ANKARA TEMASLARI ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ’Yİ ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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