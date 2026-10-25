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Fethiye semalarında Türk Yıldızları'ndan görsel şölen

26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nda Türk Yıldızları, Çalış Plajı üzerinde sergiledikleri akrobatilerle sahil izleyicilerini etkiledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fethiye semalarında Türk Yıldızları'ndan görsel şölen

Çalış Plajı'nda yoğun ilgi:

26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında düzenlenen gösteride, Türk Yıldızları Çalış Plajı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sahile ve çevresine toplanan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, ekiplerin performansını ilgiyle takip etti.

Gökyüzünde koordinasyon ve akrobasi:

Türk Yıldızları'nın sergilediği akrobatik manevralar ve formasyon geçişleri, izleyenlerin dikkatini çekti. Pilotların uyumlu hareketleri ve uçakların düzenli geçişleri, sahilden izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Gösteriyi kaçırmak istemeyenler, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti; çekilen görüntüler anbean kayıt altına alındı. Çalış Plajı semalarında yaşanan görsel şölen, izleyicilere heyecanlı ve etkileyici anlar sundu.

Etki ve ilgi:

Türk Yıldızları'nın performansı, etkinlik programının öne çıkan bölümlerinden biri oldu ve gösteri geniş ilgi gördü. Sahilde oluşan kalabalık ve yoğun fotoğraf kayıtları, gösterinin izleyici üzerindeki etkisinin somut göstergeleri olarak öne çıktı.

TÜRK YILDIZLARI, FETHİYE SEMALARINDA NEFES KESTİ

TÜRK YILDIZLARI, FETHİYE SEMALARINDA NEFES KESTİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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