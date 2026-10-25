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Malatya'da kitapla yeniden kurulan şehir

12. Malatya Kitap Fuarı'nda yazarlar, kentin deprem sonrası hızlı toparlanmasını, fuarın çektiği ilgi ve Malatyalıların misafirperverliğini övdü.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya'da kitapla yeniden kurulan şehir

12. Malatya Kitap Fuarı'nda buluşma

12. Malatya Kitap Fuarı, Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yazarları okurlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Fuar, ziyaretçi yoğunluğu ve etkinlik çeşitliliğiyle dikkat çekerken, konuşmacılar kentin deprem sonrası gösterdiği toparlanmayı ve fuarın bu yeniden inşa sürecindeki simgesel önemini vurguladı.

onur konuğu Beşir Ayvazoğlu'nun izlenimleri:

Onur konuğu Beşir Ayvazoğlu, ilk kez 1980’li yıllarda geldiği Malatya’nın deprem sonrasında yaşadığı değişimden etkilendiğini söyledi. Ayvazoğlu, kentin kısa sürede önemli bir toparlanma süreci geçirdiğini belirterek, "Ben de bu coğrafyanın çocuğuyum. Sivaslıyım. Bu topraklar bize yabancı değil; havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, toprağıyla yoğrulduğumuz topraklar. Bu nedenle kendimi Malatya’da yabancı gibi değil, bir Malatyalı gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu, büyük bir yıkımın ardından böylesine kapsamlı bir kitap fuarının düzenlenmesini ve Malatyalıların fuara gösterdiği yoğun ilgiyi memnuniyet verici bulduğunu, şehrin birkaç yıl içinde toparlanarak Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri olacağına inandığını dile getirdi.

yazarların ortak vurgusu: yeni şehir ve misafirperverlik

Gazeteci yazar Turgay Güler de Malatya’nın deprem sonrasında önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyleyerek, ortaya çıkan yeni şehir yapısının ve fuarın gördüğü ilginin dikkat çekici olduğunu belirtti. Güler, "Yeni Malatya daha güçlü bir Malatya. Artık bütün unsurlarıyla bir şehir yapısı ortaya çıkmış. Kitap fuarı da bu yapının önemli parçalarından biri" dedi.

Güler, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşliğinde şehri gezdiğini, yeniden inşa sürecinde önemli mesafe kat edildiğini ve şehirde güven duygusunun yeniden güçlenmesinin kendisini mutlu ettiğini aktardı. Güler, yapılan çalışmaların doğal ve uyumlu durduğunu, emeği geçenleri kutladığını ifade etti.

Kahramanmaraşlı gazeteci ve yazar Selahattin Karakoç ise anne tarafından Malatyalı olduğunu hatırlatarak, deprem döneminde de ziyaret ettiği kentin yeniden ayağa kalkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karakoç, fuar süresince gösterilen ilgi ve misafirperverlikten övgüyle söz ederek, "Belediye başkanından çalışanlarına kadar herkes büyük ilgi gösterdi. İhtiyaçlarımız karşılandı, rahat ettik" dedi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel olarak katılımcılar, fuarın şehir yaşamına kattığı canlılık, halkın yoğun katılımı ve düzenlemedeki titizliğin önemine dikkat çekti; kitap fuarının Malatya’nın yeniden inşa sürecinin kültürel bir yansıması olduğuna vurgu yapıldı.

BEŞİR AYVAZOĞLU

BEŞİR AYVAZOĞLU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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