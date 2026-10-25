Aile ve dostlarıyla uğurlandı: Mevlan Düzyatan İzmir'de toprağa verildi

Mevlan Düzyatan için yakınları tören düzenledi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan Mevlan Düzyatan, evli ve üç çocuk babasıydı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Düzyatan için Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene; merhumun oğlu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan ve annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay katıldı. Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim de törende yer aldı; aralarında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan de bulunuyordu.

defin işlemi ve son uğurlama:

Kılınan cenaze namazının ardından Mevlan Düzyatan, Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören, aile yakınlarının ve dostlarının katılımıyla gerçekleşti ve merhumun kariyeri ile aile yaşamına dair anılar paylaşıldı.

OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN, YAŞLILIĞA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE 87 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN BABASI MEVLAN DÜZYATAN, İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.