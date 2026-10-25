Fransız bakışıyla şekillenen Bir Türk Meselesi Altın Portakal'da

Gösterim ve yönetmenle söyleşi:

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen 'Bir Türk Meselesi', izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından yönetmen Hüseyin Aydın Gürsoy seyircilerin sorularını yanıtladı ve filmin kökenine dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Fransız sinema dili ve ekip etkisi:

Gürsoy, Fransa'da büyümesinin sinema diline doğrudan yansıdığını vurguladı: 'Fransa’da büyüdüğüm için bir nevi Fransızım tabii. Fransız kültürüyle büyümem, kısa ve uzun metrajlı filmlerde kullandığım sinema diline de muhakkak yansıyor.' Yönetmen, oyuncu kadrosunun yanı sıra film ekibinde de Fransız etkisinin hissedildiğini belirterek, devamlılık asistanının Fransız olduğunu ve görüntü yönetmeni ile set amirinin ortak bir bakış açısı taşıdığını aktardı.

Filmdeki tema ve diaspora odağı:

Gürsoy, filmin özünde Fransa'daki Türk diasporasının hikâyesinin yer aldığını ifade etti: 'Filmin bana göre Türkiye’yle bir alakası yok. Benim anlatmak istediğim hikaye, Fransa’daki Türk diasporasının hikayesi.' Yönetmen, Fransa’daki Türklerle Türkiye’deki Türklerin yaşam tecrübeleri arasında belirgin farklar olduğunu söyledi ve bu nedenle kendisini Türkiye'de film çekerken görmediğini ekledi.

Film, göçmenlik deneyimi, ırkçılık karşısında duruş ve aidiyet gibi temaları merkezine alıyor. Gösterimler sırasında Polonya'dan ve başka ülkelerden gelen göçmenlerin de karakterlerde kendilerini gördüklerini aktaran Gürsoy, filmin özel olarak Türkiye'ye hitap eden bir mesaj vermeyi amaçlamadığını belirtti.

HÜSEYİN AYDIN GÜRSOY