Dolar 49,6241 +0,01%
Euro 55,7298 -0,14%
Bist 11.319,92 -2,22%
Altın Gram 6.537,36 -1,27%
EUR/USD 1,1207 -0,25%
Brent Petrol 111,77 +2,71%
--°

Büyükşehir 500 bin ücretsiz fideyle kışlık üretimi teşvik ediyor

Ordu Büyükşehir, seralarında ürettiği 500 bin kışlık sebze fidesinin ilk 200 binini brokoli, karnabahar ve lahanayı ücretsiz dağıtacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Büyükşehir 500 bin ücretsiz fideyle kışlık üretimi teşvik ediyor

Ordu Büyükşehir'den ücretsiz fide desteği

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyeye ait seralarda üretilen toplam 500 bin kışlık sebze fidesinin üreticilere ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

seralarda üretim ve çeşitliliği:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki seralarında tohumdan fide üretimini sürdürüyor. Yeni sezon için üretilen 200 bin kışlık sebze fidesi; brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana çeşitlerinden oluşurken, 300 bin kışlık marul fidesinin de kısa süre içinde üreticilere ulaştırılması planlanıyor.

dağıtım planı ve hedefler:

Güler, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek kışlık sebze üretimini yaygınlaştırmak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Ziyaret sırasında seralarda yapılan üretimin bölgede ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı.

"Kışlık sebzelerin fideleri bizden. Kendi seralarımızda geçen yıl itibarıyla farklı ürünler de yetiştirmeye başladık. Karnabahar ve brokoli gibi kış sebzelerini yaygınlaştırdık. Marul ve kırmızı baş lahana gibi ürünleri de yetiştirdik. Bu çalışma ile hem ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz hem de Ordu'nun bereketli topraklarında ürün çeşitliliğini sağlıyoruz. Yakın zaman içerisinde bu fidelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Bu yıl vatandaşlarımıza ayrıca teşvik olması amacıyla brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana fidelerimizi herhangi bir ücret almadan dağıtacağız"

Tohumdan yetiştirilen fidelerin ilerleyen günlerde Ordu'nun 19 ilçesindeki üreticilere ulaştırılacağı bildirildi.

BAŞKAN GÜLER SERADA İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞKAN GÜLER SERADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ata tohumlarıyla kentten geleceğe yayılan tarım hareketi
images

Uygulamalı eğitimle gençler zeytin hasadını sahada öğrendi
images

Öğrenciler için yeni kapalı spor salonları inşa ediliyor
images

Turistleri büyüleyen yunus sürüsü Alanya açıklarında dronla kaydedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uygulamalı eğitimle gençler zeytin hasadını sahada öğrendi

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada

Esenyurt'ta silahlı saldırı: zanlı gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı

Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan dört hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı