Büyükşehir 500 bin ücretsiz fideyle kışlık üretimi teşvik ediyor

Ordu Büyükşehir'den ücretsiz fide desteği

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyeye ait seralarda üretilen toplam 500 bin kışlık sebze fidesinin üreticilere ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

seralarda üretim ve çeşitliliği:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki seralarında tohumdan fide üretimini sürdürüyor. Yeni sezon için üretilen 200 bin kışlık sebze fidesi; brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana çeşitlerinden oluşurken, 300 bin kışlık marul fidesinin de kısa süre içinde üreticilere ulaştırılması planlanıyor.

dağıtım planı ve hedefler:

Güler, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek kışlık sebze üretimini yaygınlaştırmak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Ziyaret sırasında seralarda yapılan üretimin bölgede ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı.

"Kışlık sebzelerin fideleri bizden. Kendi seralarımızda geçen yıl itibarıyla farklı ürünler de yetiştirmeye başladık. Karnabahar ve brokoli gibi kış sebzelerini yaygınlaştırdık. Marul ve kırmızı baş lahana gibi ürünleri de yetiştirdik. Bu çalışma ile hem ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz hem de Ordu'nun bereketli topraklarında ürün çeşitliliğini sağlıyoruz. Yakın zaman içerisinde bu fidelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Bu yıl vatandaşlarımıza ayrıca teşvik olması amacıyla brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana fidelerimizi herhangi bir ücret almadan dağıtacağız"

Tohumdan yetiştirilen fidelerin ilerleyen günlerde Ordu'nun 19 ilçesindeki üreticilere ulaştırılacağı bildirildi.

BAŞKAN GÜLER SERADA İNCELEMELERDE BULUNDU