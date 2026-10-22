Doğanbey'de ege kıyısında 9 kilometrelik doğa ve tarih yürüyüşü

TURBELDAK Doğanbey rotasında ege kıyılarını yürüdü

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) bu haftaki yürüyüş rotasını İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey'e taşıdı. Etkinlik, Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla ve sabahın erken saatlerinde başladı.

Parkur ve keşif:

Katılımcılar, rehber Bayram Ali Çelikten eşliğinde sahil boyunca yaklaşık 9 kilometre yürüdü. Grup, yürüyüş sırasında Ege'nin doğal manzaraları eşliğinde ilerleyerek tarihi Çıfıt Kalesi'ni keşfetme fırsatı buldu ve kıyıdaki yürüyüş rotasının sunduğu panoramik görüntüleri gözlemledi.

Molalar ve etkinlik hedefleri:

Ekibin programında yer alan yemek ve yüzme molası Kalp Koyu'nda verildi; katılımcılar burada dinlenme ve serinleme imkânı bulduktan sonra dönüşe geçti. Etkinlik, kısa ama yoğun bir rota sunarak doğa yürüyüşünün hem fiziksel hem de kültürel yönlerini birleştirdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, yürüyüşün amacını şu sözlerle özetledi: "Ege’nin maviliğinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü, doğa sevgisini, tarih bilincini ve dostluğu buluşturan keyifli bir etkinlikle tamamladık. TURBELDAK olarak doğa sporlarını yaygınlaştırmayı, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve bölgenin doğal ve tarihi değerlerine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Yürüyüşlerimize ve etkinliklerimize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."

Etkinlik, TURBELDAK grubunun düzenli yürüyüş programları kapsamında gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında doğa, tarih ve sosyal paylaşımın güçlendirildiği bir gün olarak tamamlandı.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), BU HAFTAKİ YÜRÜYÜŞ ROTASINDA İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI DOĞANBEY’İ ZİYARET ETTİ. YAKLAŞIK 9 KİLOMETRELİK PARKURDA YÜRÜYEN DOĞASEVERLER, ÇIFIT KALESİ’Nİ KEŞFEDERKEN KALP KOYU’NDA DA MOLA VERDİ.