Büyükşehirden Gebze İnönü Mahallesi'ne yeni ulaşım hattı 7 bin 303 ton asfaltla güçlendiriliyor

Çalışmanın kapsamı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze İnönü Mahallesi'nde yeni imar yolu açma ve üstyapı imalatı çalışmalarını sürdürüyor. Proje; 1965., 1992., 1997. ve 1998. sokakları kapsıyor ve TEM Otoyolu yan yolundan mahalleye bağlantı sağlayacak şekilde planlandı.

Yolun altyapısı ve üstyapısı modern standartlara uygun olarak eş zamanlı yürütülüyor. Bugüne kadar 25 bin metreküp yarma kazısı ve bin 650 metreküp taş duvar imalatı tamamlandı. İlerleyen aşamalarda 3 bin 500 metreküp dolgu yapılması ve 1.250 metre yağmur suyu hattı döşenmesi hedefleniyor.

Üstyapı çalışmaları ve donanım

Altyapı işleri tamamlandıktan sonra üstyapı uygulamalarına geçilecek. Güzergâhta 5 bin ton plent-miks temel (PMT) alt temel tabakası ile 5 bin ton PMT tabakası serilecek ve yol yüzeyine 7 bin 303 ton sıcak asfalt uygulanacak.

Ayrıca güzergâhın aydınlatılması için 23 galvaniz aydınlatma direği monte edilecek. Bu imalatlarla yolun altyapısı güçlendirilerek bölgeye uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım hattı kazandırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, proje ile İnönü Mahallesi’nin ulaşım ağını kuvvetlendirip bölge sakinlerine daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde mahalle ile TEM yan yolundan sağlanacak bağlantı kullanım kolaylığı ve trafik akışında iyileşme sağlayacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GEBZE İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE YENİ İMAR YOLU AÇMA VE ÜSTYAPI İMALATI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. TEM OTOYOLU YAN YOLUNDAN MAHALLEYE BAĞLANTI SAĞLAYACAK GÜZERGAHTA ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR.