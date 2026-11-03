Nilüfer’de emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde çok kanallı kolaylık sağlandı

Ödeme kanalları:

Nilüfer Belediyesi, 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerini almaya başladı. Ödemeler 2-30 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek ve vatandaşlara hem dijital hem de yüz yüze seçenekler sunuluyor.

İnternet ve banka üzerinden ödeme:

Belediyeye gitmeden işlem yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden www.turkiye.gov.tr ya da Nilüfer Belediyesi'nin https://e-islem.nilufer.bel.tr adresi üzerinden ödemelerini tamamlayabiliyor. Vakıfbank aracılığıyla EFT/havale yapmak isteyenler alıcı kısmına "Nilüfer Belediye Başkanlığı" yazarak TR57 0001 5001 5800 7293 7677 37 IBAN numarasını kullanabiliyor.

Ayrıca 7/24 hizmet veren FAST sistemi üzerinden, "kolay adres" tanımlı 1910025989 vergi numarası ile 100.000 TL'ye kadar vergi ödemeleri günün her saatinde yapılabiliyor. Nakit tercih edenler tüm PTT şubelerinden 488666 numaralı Posta Çeki hesabına T.C. kimlik ve sicil numaralarını beyan ederek ödeme yapabilecek. Halkbank şubeleri ve ATM'leri de ilgili banko ve vergi ödemesi menüleri aracılığıyla ödeme kabul ediyor.

Hizmet noktaları ve vezne düzeni:

Nilüfer Belediyesi, merkez ve saha bazlı hizmet noktalarında da vezne imkânı sağlıyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları hizmet noktalarında hem nakit hem kredi kartı ile ödeme alınabiliyor.

Muhtarlık vezneleri ve çalışma saatleri:

Merkeze gelemeyen vatandaşlar için Kasım ayı boyunca farklı tarihlerde, farklı mahalle muhtarlıklarında geçici vezneler kurulacak. Görevli personel, belirlenen takvime göre muhtarlıklarda 09.00-12.00 ve 12.30-15.30 saatleri arasında nakit ve kredi kartı ile ödeme kabul edecek.

Ödeme süresinin sona ereceği 30 Kasım Pazartesi öncesinde yoğunluğu azaltmak amacıyla Nilüfer Belediyesi Halk Evi vezneleri hafta sonu da açık tutulacak. Vatandaşlar, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Halk Evi veznelerinden işlem yapabilecek.

Muhtarlık veznelerinin hangi tarihte hangi mahallede hizmet vereceği ve ödeme sürecine ilişkin detaylı bilgiye www.nilufer.bel.tr adresinden veya 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NDE 2026 YILI EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRECİ BAŞLADI. VATANDAŞLAR, 30 KASIM’A KADAR SÜRECEK ÖDEMELERİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN, ANLAŞMALI BANKALARDAN, BELEDİYE HİZMET BİNALARINDAN VEYA FARKLI TARİHLERDE MAHALLE MUHTARLIKLARINDA KURULAN VEZNELERDEN YAPABİLECEK.