Gediz’de uzaklaştırma kararlı şahıs eski partneri ve oğlunu yaraladı; köyde intihar girişimi gerçekleşti

Olayın gelişimi:

Dün gece Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen A.T., daha önce birlikte yaşadığı kadın Ş.G. ile oğlu F.G.'nin evine yakın bir noktada beklemeye başladı.

İddiaya göre A.T., Ş.G. ve oğlu evlerine geldiğinde üzerlerine ateş açtı. Silahlı saldırıda anne ve oğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar, müdahale ve ilk tedavi:

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ş.G.'nin durumunun ciddi olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Kütahya'ya sevk edildiği, oğlu F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçış ve intihar girişimi:

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.T.'nin Pınarbaşı köyü'ne gittiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmasının ardından yakalanacağını anlayan şüphelinin, olayda kullandığı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.T., önce Gediz Devlet Hastanesi'ne, ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüphelinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor; güvenlik güçleri olay yerinde ve kaçış güzergâhında incelemelerini sürdürüyor.

KÜTAHYA'NIN GEDİZ İLÇESİNDE, HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN ŞAHIS, DAHA ÖNCE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN İLE OĞLUNU SİLAHLA YARALADI. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ, PINARBAŞI KÖYÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.