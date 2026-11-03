Mevlit sonrası çıkan tartışma üç kurşunla can aldı

Olayın gelişimi:

Olay, 30 Ekim günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı (35), sabah düzenlenen mevlide katıldı. Mevlidin bitiminin ardından camiden çıkan İnatlı, birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep K. ile karşılaştı.

İkili arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve olay yerinde bulunan şüpheli, yanında taşıdığı tabancayla İnatlı'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşun sonucunda İnatlı kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saha çalışmalarını yürüten sağlık ekiplerinin kontrolünde Emre İnatlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İnatlı'nın cenazesi otopsi için morga gönderildi.

şüphelinin yakalanması ve yargılama:

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep K. (25), polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ilk ifadesinde, İnatlı ile birlikte hayvan ticareti yaptıklarını ve aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer olayın çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

Not: Haberde yer alan isimler, tarihler ve sayısal bilgiler olayla ilgili edinilen resmi bilgilere göre korunmuştur.

EMRE İNATLI