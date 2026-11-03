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Solukhumbu'da inişte helikopter çarpıştı: Everest ana kampında bir turist öldü

Solukhumbu'da iniş sırasında çarpışan iki helikopterde bir Hindistanlı turist hayatını kaybetti, bir Yeni Zelandalı yaralandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Solukhumbu'da inişte helikopter çarpıştı: Everest ana kampında bir turist öldü

kaza ayrıntıları:

Nepal'in Solukhumbu bölgesinde, Everest ana kampına yakın bir piste iniş anında iki helikopterin çarpışması sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşandı. Olayla ilgili bilgi veren Nepal Sivil Havacılık Otoritesi (CAAN), çarpışmanın iniş sırasında meydana geldiğini açıkladı.

etkilenen şirketler ve yaralılar:

Çarpışma, turist taşıyan Fishtail Air'e ait bir helikopter ile kargo taşıyan Dynasty Air adlı özel şirkete ait bir helikopterin piste inişleri sırasında gerçekleşti. Kazada Fishtail Air helikopterindeki 1 Hindistanlı turistin hayatını kaybettiği, 1 Yeni Zelandalı turistin yaralandığı bildirildi.

bölge koşulları ve sezon etkisi:

Kaza, Nepal'de yürüyüş ve dağcılık sezonunun en yoğun olduğu dönemde meydana geldi. Everest bölgesinde yol olmaması nedeniyle ulaşım güç olduğundan, bölgeye yürüyüşçüleri ve dağcıları taşıyan helikopterler hayati bir rol oynuyor. Ayrıca hastalık veya yorgunluk nedeniyle yolculuklarını sonlandırmak zorunda kalan dağcılar ve rehberlerin tahliye edilmesinde helikopterler düzenli olarak kullanılıyor.

Nepal&#039;in Solukhumbu bölgesinde pistte iki helikopterin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti...

Nepal'in Solukhumbu bölgesinde pistte iki helikopterin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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