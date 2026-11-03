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Pamukkale'de 3. Lykos yarı maratonu 48. İstanbul maratonu expo fuarında tanıtıldı

24 Ekim 2027'de Pamukkale'de koşulacak 3. Lykos Yarı Maratonu, 48. İstanbul Maratonu Expo'daki Denizli standında yerli ve yabancı sporseverlere tanıtıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pamukkale'de 3. Lykos yarı maratonu 48. İstanbul maratonu expo fuarında tanıtıldı

Denizli standı fuarda sporseverlerin ilgisini topladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Lykos Yarı Maratonu, 24 Ekim 2027 tarihli yarışı için hazırlıklarını hızlandırırken, organizasyon 48. İstanbul Maratonu Expo Fuarındaki Denizli standında spor camiası ile buluştu. Fuarda yerli ve yabancı binlerce atlet ile spor turizmi profesyoneli organizasyonun detaylarını ziyaretçilerle paylaştı.

organizasyon ve tanıtım:

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve organizasyon ekibi standda, Lykos Yarı Maratonu'nun kentin tanıtımına katkılarını ve sporla turizmi harmanlama yaklaşımını anlattı. Etkinlik, kısa sürede uluslararası bir marka haline gelme hedefiyle kentin tanıtımına ivme kazandırmayı amaçlıyor. Fuardaki tanıtım faaliyetlerinde sporseverlerin soruları yanıtlandı ve katılım koşulları, kayıt süreçleri ile lojistik bilgiler aktarıldı.

parkur, katılım ve etkinlik içerikleri:

Yarış, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenleri eşliğinde koşulacak benzersiz bir parkur sunuyor. Organizasyon, amatör ve profesyonel sporcular için zengin kategori seçenekleri ile farklı performans seviyelerine hitap ediyor. Ayrıca koşu gününe yönelik sosyal etkinlikler ve yenilikçi yarış detayları hakkında ziyaretçilere kapsamlı bilgiler verildi.

Denizli standına gösterilen yoğun ilgi, Lykos Yarı Maratonu'nun hem sporcu hem de seyirci çekme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Organizasyon ekibi, fuar sürecinde edinilen geri bildirimleri kullanarak hazırlıkları ilerletecek ve 24 Ekim 2027'deki yarış için son düzenlemeleri tamamlayacaklarını belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, PAMUKKALE’NİN EŞSİZ TARİHİ VE DOĞAL DOKUSUNDA...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, PAMUKKALE’NİN EŞSİZ TARİHİ VE DOĞAL DOKUSUNDA HER YIL BİNLERCE SPORSEVERİ BULUŞTURAN LYKOS YARI MARATONU, 24 EKİM 2027 TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ KOŞULACAK. DEV ORGANİZASYON, 48. İSTANBUL MARATONU EXPO FUARI’NDA KURULAN DENİZLİ STANDINDA SPOR TUTKUNLARIYLA BULUŞTU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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