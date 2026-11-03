Hızlı tren güzergahı iddiaları: tapu müdürü ve emlakçılar tutuklandı

Edirne merkezli yürütülen soruşturmada, İstanbul Halkalı - Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattı güzergâhındaki araziler ile diğer bazı arazi alım satımlarına ilişkin rüşvet iddiaları üzerine operasyon yapıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, sürece karıştığı değerlendirilen kişiler gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturma kapsamında, Havsa ilçesinde görevliyken başka bir ile atanan eski Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçılar olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemler, özellikle Havsa ve Uzunköprü ilçe tapu müdürlüklerini kapsayan alım satım süreçlerine odaklandı. Emniyetteki işlemler tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yargı süreci ve tutuklamalar:

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında eski tapu müdürü İ.K., bazı tapu memurları ve emlakçılar olmak üzere 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sevk edildiği yer Edirne Adliyesi olarak kaydedildi.

Resmi açıklamalarda, soruşturmanın hızlı tren hattı güzergâhında bulunması muhtemel arazilerle sınırlı kalmadığı; çeşitli arazi alım satımlarının da inceleme altında olduğu vurgulandı. Başsavcılık ve emniyet yetkililerinin yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları, soruşturmanın selameti ve yargı süreçleri gereği kısıtlı paylaşıldı.

Soruşturmanın sonuçları ve tutuklamaların gerekçeleriyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde yargı süreciyle paralel olarak netleşmesi bekleniyor. Konu, hızlı tren projesinin güzergâh planlaması ile arazi mülkiyeti ilişkileri açısından bölgedeki kamu ve özel işlemlerinin denetlenmesinin önemini yeniden gündeme getirdi.

Hedeflerinde Hızlı Tren güzergahı vardı: Tapu müdürü, memurlar ve emlakçılar tutuklandı