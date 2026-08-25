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Ege gençleri zafer kupasında Denizli parkelerinde buluştu

Denizli’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası’nda U-14 ve U-16 kategorilerinde 20 takım, yaklaşık 300 sporcu Ege’den gelip üç gün süren turnuvada ter döktü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ege gençleri zafer kupasında Denizli parkelerinde buluştu

Ege gençleri zafer kupasında Denizli parkelerinde buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Zafer Kupası Basketbol Turnuvası, Ege Bölgesi’nden genç sporcuları bir araya getirdi. Organizasyon, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyetin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Katılım ve organizasyon:

Turnuva, 30 Ağustos anısına düzenlenirken müsabakalar Yenişehir Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile Atatürk Ortaokulu Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. U-14 ve U-16 yaş gruplarında hem kız hem erkek kategorilerinin yer aldığı organizasyona toplam 20 takım ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Denizli’nin yanı sıra Aydın, Manisa ve Muğla’dan gelen kulüpler üç gün boyunca parkede mücadele etti.

Takımlar ve ilçeler bazlı katılım:

Manisa’dan Lider Spor; Aydın’dan Didim Sportek Spor Kulübü, Söke Basket Spor Kulübü, Kuşadası Kask Spor Kulübü ile Buharkent Belediye Spor Kulübü; Muğla’dan Datça Belediye Spor Kulübü; Denizli’den ise Denizli Basket, Denizli Yıldızlar Basket, Denizli Servergazi Basket ve Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü katılımcılar arasında yer aldı. Organizasyon, bölgesel altyapı takımları için rekabetin yanı sıra gelişim ve gözlem platformu niteliği taşıdı.

Dostluk ve ödül töreni:

Müsabakalar boyunca centilmenlik ve spor kültürünün ön plana çıktığı turnuvada, sıralama odaklı değil sporun değerlerine vurgu yapıldı. Turnuva sonunda düzenlenen törende tüm takımlara ve sporculara anı madalyaları ile kupalar verildi. Başarılarıyla dikkat çeken genç sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın elinden aldı ve tören samimi duygularla sona erdi.

Organizatörler, benzer etkinliklerin altyapı ve genç yeteneklerin gelişimi için önemine dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda da bu tür turnuvaları sürdürme kararlılığını vurguladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ZAFER KUPASI BASKETBOL TURNUVASI, EGE BÖLGESİ’NDEN GENÇ SPORCULARI DENİZLİ’DE BULUŞTURDU. ÜÇ GÜN SÜREN TURNUVADA 20 TAKIM VE YAKLAŞIK 300 SPORCU, DOSTLUK VE CENTİLMENLİK İÇİNDE MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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