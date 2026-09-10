Buzağı kayıplarını düşürme hedefiyle Afyonkarahisar'da saha çalışması sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan girişim kapsamında, il genelinde buzağı kayıplarının azaltılması ve üreme verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Projenin saha ayağını ise Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri yürütüyor.

Anket çalışmasının kapsamı:

Evciler ilçesindeki teknik ekipler, yetiştiricilerle birebir görüşmeler yaparak Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliğine Yönelik Anket uygulamasını gerçekleştirdi. Anketler aracılığıyla işletmelerin mevcut durumu kayıt altına alınarak, bakım, besleme, hastalık yönetimi ve üreme uygulamalarına ilişkin veri toplandı.

Toplanan veriler, işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerinin tespitine hizmet edecek; böylece hangi uygulamaların buzağı ölümlerine veya üreme verimliliğine en çok etki ettiği daha net belirlenecek.

Hedefler ve sonuç odaklı yaklaşım:

Çalışmanın ana hedefi, hayvancılık işletmelerinde verimliliği artırmak, buzağı kayıplarını azaltmak ve yetiştiricilerin karşılaştığı sorunları belirleyerek uygun çözüm yolları geliştirmektir. Anket sonuçları ışığında saha için öncelikli müdahale alanları belirlenecek ve hedefe yönelik eğitim, rehberlik veya teknik destek programları planlanacak.

Yetkililer, elde edilecek verilerin yerel uygulamalara uyarlanacak pratik öneriler üretmekte ve uzun vadede sürü sağlığı ile üretim verimliliğinin yükseltilmesine katkı sağlayacak politika önerilerine temel oluşturacağını belirtiyor.

Bu tür saha tabanlı değerlendirmeler, sorunların sahadaki gerçek nedenlerini ortaya koyması ve kaynakların etkin kullanımı açısından önem taşıyor; önümüzdeki dönemde anket sonuçlarının analiziyle somut adımların atılması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAŞLATILAN BUZAĞI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE ÜREME VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.