Dolar 48,4899 +0,01%
Euro 56,5016 0,00%
Bist 14.426,84 -0,54%
Altın Gram 6.893,05 -0,88%
EUR/USD 1,1628 -0,09%
Brent Petrol 102,36 +1,14%
--°

Kapuz plajı'nda yaz havası: yasak kalkınca sahil doldu

Zonguldak'ta bir günlük denize girme yasağının sona ermesiyle hava 26 dereceye çıktı; Kapuz Plajı sabah yoğunlaştı, yetkililer uyardı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kapuz plajı'nda yaz havası: yasak kalkınca sahil doldu

Kapuz plajı'nda yaz havası: yasak kalkınca sahil doldu

Yasağın kalkması ve yoğunluk:

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava ve yüksek dalgalar nedeniyle uygulanan bir günlük denize girme yasağının sona ermesiyle sahillere akın başladı. Havanın yeniden 26 dereceye ulaşmasıyla Kapuz Plajı sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşadı.

Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek denize girip serinledi, sahilde güneşlendi ve hafta içi olmasına rağmen plajlarda hareketlilik oluştu. Yetkililer, deniz koşullarının kısa sürede değişebileceğine dikkat çekildi.

Güvenlik uyarıları ve beklentiler:

Plaj yetkilileri ve sahil güvenlik ekipleri, kalabalığın gün içinde artmasının beklendiğini bildirirken vatandaşlardan can güvenliği için uyarılara uymalarını istedi. Özellikle akıntı ve dalga değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yetkililerin uyarılarına uyulması ve olası değişken deniz şartlarına hazırlıklı olunması, denizde ve kıyıda güvenliğin korunması açısından önem taşıyor.

YASAK KALKTI, VATANDAŞLAR KAPUZ PLAJI’NA AKIN ETTİ

YASAK KALKTI, VATANDAŞLAR KAPUZ PLAJI’NA AKIN ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor
images

kayıpların ardından kutsal topraklarda buluşma
images

İki ilçe arasındaki 7 kilometrelik bağlantı yolu sathi kaplamayla yenilendi
images

Sinop'ta erken çocukluk farkındalığını hedefleyen konferans düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

AJet’ten İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya yeni direkt seferler

Gercüş'te koruyucu sağlık vurgusu: toplum için kapsamlı bilinçlendirme

Çivril'de üretimde sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler çağrısı

İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı