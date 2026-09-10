Kapuz plajı'nda yaz havası: yasak kalkınca sahil doldu

Yasağın kalkması ve yoğunluk:

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava ve yüksek dalgalar nedeniyle uygulanan bir günlük denize girme yasağının sona ermesiyle sahillere akın başladı. Havanın yeniden 26 dereceye ulaşmasıyla Kapuz Plajı sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşadı.

Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek denize girip serinledi, sahilde güneşlendi ve hafta içi olmasına rağmen plajlarda hareketlilik oluştu. Yetkililer, deniz koşullarının kısa sürede değişebileceğine dikkat çekildi.

Güvenlik uyarıları ve beklentiler:

Plaj yetkilileri ve sahil güvenlik ekipleri, kalabalığın gün içinde artmasının beklendiğini bildirirken vatandaşlardan can güvenliği için uyarılara uymalarını istedi. Özellikle akıntı ve dalga değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yetkililerin uyarılarına uyulması ve olası değişken deniz şartlarına hazırlıklı olunması, denizde ve kıyıda güvenliğin korunması açısından önem taşıyor.

YASAK KALKTI, VATANDAŞLAR KAPUZ PLAJI’NA AKIN ETTİ