İki ilçe arasındaki 7 kilometrelik bağlantı yolu sathi kaplamayla yenilendi

proje özeti:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç Işıklar Mahallesi ile Akhisar Yaykın Mahallesi arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik bağlantı yolunda emülsiyonlu sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu güzergah, Gelenbe, Işıklar, Yaykın, Dolmadeğirmeni, Çanakçı, Selçikli, Aşağıdolma, Kobaşdere, Akkocalı ve Kurtulmuş mahallelerine ulaşım sağlıyor ve iki ilçe arasındaki trafiğin önemli bir bölümünü taşıyor.

kapsam ve teknik detaylar:

Yapılan çalışma, hat boyunca emülsiyonlu sathi kaplama uygulamasını kapsıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü imalatla yolun ulaşım standardı yükseltilirken, toz ve çamur sorunlarının azalması hedefleniyor. Çalışmaların yerinde incelenmesi sırasında Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ekiplerden bilgi aldı.

Yolun, özellikle günlük ulaşımda ve Gelenbe Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına erişimde yoğun şekilde kullanıldığı belirtiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin bölge halkının konforunu artırmayı ve iki ilçe arasındaki ulaşımı kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı.

yerel değerlendirmeler:

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili çalışmanın önemine değinerek, "Kırkağaç’ın Işıklar Mahallesi ile Akhisar’ın Yaykın Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışması başladı. Bu yol bizim için önemli. Özellikle Cuma günleri hayvan pazarı kurulduğunda hem Gelenbe’ye hem de Akhisar’dan gelen vatandaşlarımız burada alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ise proje sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yolun yalnızca iki mahalleyi birbirine bağlamadığını, Gelenbe esnafına hareketlilik kazandıracağını ve mesafeleri kısaltarak vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

Şantiye koordinatörü Fatih Nakışçı, çalışmanın Kırkağaç Işıklar Mahallesi’nden Akhisar Yaykın Mahallesi’ne, Dolmadeğirmeni, Kobaşdere ve Gelenbe hattına kadar uzandığını belirterek, "Toplam 7 kilometre uzunluğundaki bu hatta emülsiyonlu sathi kaplama imalatı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Mahalle muhtarları da yapılan çalışmanın bölge için uzun süredir beklenen bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yaykın Mahalle Muhtarı Remzi Özbek, yolun yaklaşık 40 yıldır sorunlu olduğunu, hayvan pazarına erişim ve günlük işlere gidip gelme süresinin kısalacağını söyledi. Gelenbe Mahalle Muhtarı Yahya Kıvrak ise yaklaşık 50 yıldır yapılamayan çalışmanın mahalle halkı için büyük bir nimet olduğunu belirterek, toz ve çamur problemlerinin ortadan kalktığını ifade etti.

Dolmadeğirmeni Mahalle Muhtarı Mehmet Atmaca yolun daha önce 1990 yılında yapıldığını, o günden bu yana toz ve toprak içinde kullanıldığını anlattı ve proje sürecinde başkanlara iletilen taleplerin sonunda çalışmanın hayata geçtiğini belirtti. Işıklar Mahalle Muhtarı Burhan Gümüş ise güzergahın yaklaşık 10 mahalleye hizmet verdiğini, Akhisar-Kırkağaç bağlantısında önemli bir hat olduğunu vurguladı.

Yerel yöneticiler ve muhtarlar, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kısa sürede gerçekleşeceği beklentisini paylaştı ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRKAĞAÇ İLE AKHİSAR ARASINDAKİ ULAŞIMI GÜÇLENDİREN VE 10 MAHALLEYE HİZMET VEREN 7 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLUNDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. YILLARDIR VATANDAŞLARIN TALEP ETTİĞİ ÇALIŞMAYLA BİRLİKTE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.