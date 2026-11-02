buzdolabına sığmayınca bacakları kesildi: 19 yıllık ’mumya ceset’ cinayeti itiraflarla çözüldü

olayın kısa özeti:

1 Ağustos 2007 tarihinde Mersin Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki müstakil evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülüp üzeri betonla kapatılmış yapının içinden bir dondurucu çıkarıldığında kilime sarılı erkek cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlendi. Başında kırık, boynunda kesici alet yarası tespit edilen Sefer'in dosyası yıllarca faili meçhul kaldı.

dosyanın yeniden açılması ve operasyonlar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması yönündeki çalışmaları sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tekrar ele aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda 30 Ekim sabahı Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.

cinayetin işleyişine ilişkin itiraflar:

Şüphelilerin ifadelerine göre olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer, Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. birlikte alkol aldı. İfadelerde, Süleyman K.'nin arkadan yaklaşarak Sefer'in başına demir çubukla vurduğu; yere düşen Sefer'in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y.'nin çullandığı, sıvacılık yapan Hikmet Ş.'nin ise elindeki bıçakla maktulün boğazını kestiği belirtildi. Sefer'in öldüğünü anlayan şüpheliler cesedi kilime sarıp evdeki buzdolabının kapağını söktü; dondurucuyu yan yatırarak cesedi yerleştirmeye çalıştılar ancak maktul iri yapılı olduğundan başarılı olamayınca cesedin bacaklarını kestiklerini itiraf ettiler.

izleri örtme ve paylaşım:

Şüpheliler, dondurucuyu avluya taşıyıp içine beton dökerek çevresini tuğlalarla ördü ve üzerini sıvayarak oturulabilecek sedir görünümü verdiler. İfadelerde, inşaat malzemelerinin Alsancak Mahallesi'ndeki açık bir depodan temin edildiği; sökülen buzdolabı kapağının ise Süleyman K. tarafından ticari taksiyle Yumuktepe Deresi'ne atıldığı yer alıyor. Cinayetin ardından Bahaddin Sefer'e ait altın, para ve ruhsatsız silahın şüpheliler arasında paylaşıldığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

gerekçe olarak öne sürülen iddialar ve ifadelerdeki çarpıcı sözler:

Şüphelilerin ifadelerinde cinayetin gerekçesi olarak yıllar öncesine dayanan cinsel saldırı ve taciz iddiaları öne sürüldü. Ayşe E., yaklaşık 40 yıl resmi nikahsız yaşadığı eski eşi Hikmet Ş.'nin cezaevinde olduğu dönemde çocuklarının ihtiyaçları için Bahaddin Sefer'den para istediğini, Sefer'in kapıyı kapatarak kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiğini belirtti. Ayşe E.'nin beyanına göre Hikmet Ş. bu olayı öğrendikten sonra maktule karşı büyük kin besledi ve Sefer için 'Bu Bahaddin namussuz, şerefsiz, ölümü hak ediyor' ifadelerini kullandı.

Şüphelilerden Bektaş Ş. ise çocuk yaşta iken Bahaddin Sefer'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü; bu iddiayı 2026 içinde babasına anlattığını ve olayın cinayet kararında etkili olduğunu savundu. Soruşturma dosyasındaki ifadeler arasında, parkta geçen bir sohbette Ahmet İ. ve Hikmet Ş.'nin 'geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden' şeklinde ifadeler kullandığına dair anlatımlar da yer aldı. Ayşe E. ayrıca Hikmet Ş.'nin cinayetin ardından kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor ve dosyada yer alan bu yeni itiraflar, 19 yıllık faili meçhul cinayetin çözülmesinde belirleyici oldu.

MERSİN'DE 2007 YILINDA BİR EVİN AVLUSUNDA, ETRAFI TUĞLALARLA ÖRÜLÜP ÜZERİ BETONLA KAPATILMIŞ DONDURUCUNUN İÇERİSİNDE BULUNAN BAHADDİN SEFER CİNAYETİNE İLİŞKİN 19 YILLIK SIR, ŞÜPHELİLERİN İTİRAFLARIYLA AYDINLATILDI.