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Genç kızın cansız bedeni Kandil Baraj Gölü'nde bulundu

Kahramanmaraş Ekinözü'nde Kandil Baraj Gölü'ne giren 16 yaşındaki kızın cansız bedeni, ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Genç kızın cansız bedeni Kandil Baraj Gölü'nde bulundu

Genç kızın cansız bedeni Kandil Baraj Gölü'nde bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Kandil Baraj Gölünde serinlemek için suya giren bir kişinin bir daha çıkmaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu, 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çevredeki kişiler, genç kızın göle girdikten sonra çıkmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilgili birimler sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları:

Bölgeye intikal eden AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde su üstü ve su altı arama-kurtarma çalışmaları yürüttü. Ekiplerin çabaları neticesinde genç kızın cansız bedeni gölden çıkarıldı.

Cenaze, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN EKİNÖZÜ İLÇESİNDEKİ KANDİL BARAJ GÖLÜ’NDE EKİPLERİN YAPTIĞI ARAMA-KURTARMA...

KAHRAMANMARAŞ’IN EKİNÖZÜ İLÇESİNDEKİ KANDİL BARAJ GÖLÜ’NDE EKİPLERİN YAPTIĞI ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SONUCU 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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