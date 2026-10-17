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Çağla Büyükakçay kortta yeni nesle ilham verdi: Aydem Cup'ta gösteri maçı

Aydem Cup T500'de Çağla Büyükakçay, Serdar Marangoz ile oynadığı gösteri maçında gençlerle buluşup tavsiyeler vererek turnuvaya renk kattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çağla Büyükakçay kortta yeni nesle ilham verdi: Aydem Cup'ta gösteri maçı

Aydem Cup'ta gösteri maçı:

Aydem Enerji’nin Denizli’de Pamukkale Tenis Kulübü’nde düzenlediği Aydem Cup T500 Masters Tenis Turnuvası, 8-18 Ekim tarihleri arasında kort severleri buluşturuyor. Turnuvaya yaklaşık 500 sporcu katılırken, organizasyonda dağıtılacak toplam ödül havuzu 350 bin TL olarak açıklandı. Etkinlik takviminde öne çıkan anlardan biri ise 15 Ekim'de gerçekleşen özel gösteri maçtı.

Kortta anlar ve çiftler maçı:

Türk tenisinin önemli isimlerinden Çağla Büyükakçay, Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz ile birlikte korta çıkarak Aydem Cup’a renk kattı. İkili, daha sonra Denizlili milli tenisçiler Çiğdem Şen ve Cevat Fahri Bermant ile oynanan çiftler maçında karşılaştı; müsabaka, izleyicilerin yoğun ilgisini topladı.

Gençlerle buluşma ve mesajlar:

Gösteri maçı öncesinde Büyükakçay, minik tenisçilerle bir araya geldi ve onların merak ettiklerini yanıtladı. Genç sporcularla deneyimlerini paylaşan Büyükakçay, bu tür organizasyonların yeni sporcuların yetişmesinde önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "14 yıl aradan sonra yeniden Denizli’de olmak ve tenis tutkunlarıyla bir araya gelmek benim için çok güzel. Tenisin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlayan bu tür organizasyonları çok kıymetli buluyorum. Tenise verdikleri destek ve bu güzel buluşma için Aydem Enerji’ye teşekkür ediyorum."

Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz da etkinliğin amacına vurgu yaparak, "Aydem Cup’ta yaklaşık 500 sporcuyu ağırlamaktan ve tenis tutkunlarını bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çağla Büyükakçay gibi Türk tenisinin önemli bir ismiyle aynı kortu paylaşmak benim için çok özel bir anı oldu. Tenise olan ilgiyi artıran ve sporun gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Farklı yaş kategorilerinde devam eden karşılaşmalarla ilgi çeken Aydem Cup T500 Masters Tenis Turnuvası, 18 Ekim’de oynanacak final maçlarıyla sona erecek ve organizasyonun Denizli’de tenisin görünürlüğünü artırması hedefleniyor.

TÜRK TENİSİNDE BİRÇOK İLKE İMZA ATAN MİLLİ TENİSÇİ ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY, 15 EKİM&#039;DE PAMUKKALE TENİS...

TÜRK TENİSİNDE BİRÇOK İLKE İMZA ATAN MİLLİ TENİSÇİ ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY, 15 EKİM'DE PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖSTERİ MAÇINDA AYDEM ENERJİ CEO'SU SERDAR MARANGOZ İLE BİRLİKTE KORTA ÇIKARAK TURNUVAYA RENK KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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