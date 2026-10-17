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Kocaeli topraklarında 80 pilot 111 kilometrelik parkur için kıyasıya yarışıyor

43. Kocaeli Rallisi'nde 80 sporcu, İzmit-Kandıra-Derince sınırlarında düzenlenen 9 özel etapta toplam 111 kilometrelik parkur için yarışıyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaeli topraklarında 80 pilot 111 kilometrelik parkur için kıyasıya yarışıyor

ralli start aldı:

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Rallisi dün İzmit Milli İrade Meydanı’nda start aldı. Organizasyona katılan 80 sporcu, Kocaeli’nin farklı ilçelerini kapsayan toprak zeminli özel etaplarda ter döküyor.

etaplar ve parkur:

Yarışta pilotlar, İzmit, Kandıra ve Derince sınırlarında gerçekleştirilen 9 özel etapta mücadele veriyor. Toplam özel etap uzunluğu 111 kilometre olarak belirlenirken, etapların toprak karakteri sürücülerden hem hız hem de teknik hakimiyet talep ediyor.

Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti kullanılıyor. Ekipler bugün seyirci özel etabında performanslarını sergilerken, parkurun zorlukları ve hava koşulları pilotların yarış stratejilerini belirliyor.

organizasyon ve program:

Etkinlik, 16-18 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenleniyor. Startın verildiği İzmit Milli İrade Meydanı yarışı karşılama noktası olurken, pazar günü ekipler aynı meydandaki finiş podyumuna ulaşarak ralliyi tamamlayacak.

Sezonun altıncı ayağı olarak değerlendirilen organizasyonda pilotlar, Türkiye genelindeki şampiyonadaki sıralamalar için önemli puanlar elde etmeye çalışıyor; güçlü ekipman ve deneyim kadar etapların toprak yapısı da sonuçları etkiliyor.

TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’NIN 6. AYAĞI OLAN 43. KOCAELİ RALLİSİ’NİN STARTI DÜN İZMİT MİLLİ İRADE...

TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’NIN 6. AYAĞI OLAN 43. KOCAELİ RALLİSİ’NİN STARTI DÜN İZMİT MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA VERİLDİ. 80 SPORCUNUN MÜCADELE ETTİĞİ ORGANİZASYONDA PİLOTLAR, İZMİT, KANDIRA VE DERİNCE SINIRLARINDAKİ 9 ÖZEL ETAPTA TOPLAM 111 KİLOMETRELİK PARKURU TAMAMLAMAK İÇİN YARIŞIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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