Çal'da bağbozumu coşkusu: müzik, gelenek ve dayanışma bir arada

Çal'da bağbozumu coşkusu müzik ve gelenekle sürdü

Denizli’nin Çal ilçesinde düzenlenen 29. Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde müzikten sanata, geleneksel gösterilerden spor tanıtımlarına kadar zengin bir programla sürdü. Meydanı dolduran binlerce kişi, geceyi Anadolu Rock'ın sevilen ismi Murat Kekilli ile taçlandırdı; festival finalinin bugün Muazzez Ersoy konseriyle yapılacağı duyuruldu.

Festival alanında kültür ve buluşma:

Günün ilk saatlerinden itibaren hareketliliğin yaşandığı festivalde Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ilçeye gelen yazar, şair ve ressamlarla bir araya geldi, sanat stantlarını gezerek eserler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Başkan Hakan’ın vatandaşlarla ve yerel sanatçılarla kurduğu yakın iletişim, festivalin yalnızca eğlence değil; Çal’ın kültürünü, sanatını ve geleneklerini bir araya getiren bir buluşma olduğu mesajını pekiştirdi.

Keşkek dövme geleneği ve yerel sanatçılar:

Festivalin kültürel ayağı kapsamında keşkek dövme geleneği yeniden sahnelendi. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösteri, bağbozumu atmosferine özgün bir boyut kattı. Keşkek etkinliğinin ardından sahneye çıkan Melahat Kuzu, Şerif Ulu ve Nazif Ayhan performanslarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı; yerel sanatçıların varlığı, festivalin kimliğini güçlendiren unsurlardan biri oldu.

Murat Kekilli konseri ve meydanın coşkusu:

Gecenin doruk noktası olan konserine çıkan Murat Kekilli, Anadolu Rock tarzıyla geniş bir repertuvar sundu. Konser alanını dolduran izleyiciler, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek meydanı coşkuya boğdu. Sanatçının sahne performansı, festivalin ikinci gününün en çok konuşulan anı olurken, müzikli kutlama bağbozumu heyecanına farklı bir renk kattı.

Festival boyunca müzik, gelenek ve sergilenen üretimlerle Çal’ın tanıtımına katkı sağlandığı vurgulandı; etkinlikler ilçenin kültürel dokusunu ön plana çıkardı.

Spor tanıtımı ve dayanışma mesajı:

Festival sadece kültür ve sanata ayrılmadı; Çal Belediyesporlu futbolcular ve farklı branşlardan sporcular da sahnede tanıtıldı. Sporcuların ellerinde taşınan Atatürk portresi ve bayraklar eşliğinde yapılan sunumlar büyük alkış topladı. Çal Belediyespor Başkanı Ümit Kuzu, sporun ve gençlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve kulübün bu yıl ilçeyi onurlandıracak başarılar hedeflediğini belirtti.

Festivalin en anlamlı anlarından biri ise DMD kas hastalığı ile mücadele eden Mert Eskici için yapılan dayanışma çağrısıydı. Katılımcılardan ve Çallılardan Mert’e destek olunması istendi; etkinlik, müzik ve eğlencenin yanı sıra toplumsal duyarlılığı da öne çıkardı.

29. Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününü geride bırakırken, bağbozumu ruhunu müzik, gelenek ve birliktelikle sahneledi. Günlerin boyunca yaşanan etkinlikler ilçenin kültürel mirasını görünür kılarken, festival bugün Muazzez Ersoy konseriyle görkemli bir finale ulaşacak.

ÇAL’DA 29. BAĞBOZUMU KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ’NİN İKİNCİ GÜNÜ MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE COŞKUYA DÖNÜŞTÜ. MEYDANI DOLDURAN BİNLERCE KİŞİ UNUTULMAZ BİR GECE YAŞARKEN, FESTİVALİN FİNALİ BUGÜN MUAZZEZ ERSOY KONSERİYLE YAPILACAK.