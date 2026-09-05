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Çal'da sahnede babasının anıları canlandı: Türkü Akbayram duygulandı

Denizli'nin Çal ilçesindeki 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Festivali'nde Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram'ın görüntüleriyle duygulandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çal'da sahnede babasının anıları canlandı: Türkü Akbayram duygulandı

Çal'da bağbozumu coşkusu festivalin açılışını yaptı

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, temsili bağbozumu töreni ve traktörlerin yer aldığı kortej yürüyüşüyle başladı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkü Akbayram sahnede duygulandı:

Festivalin ilk gününde akşam programında sahneye çıkan sanatçı Türkü Akbayram, sevilen eserlerini seslendirirken ekranda babası Edip Akbayram'ın iki yıl önce aynı festivaldeki konserinden görüntülerin yansıtılmasıyla duygusal anlar yaşadı. İzleyiciler usta ismi alkışlarla andı ve geceye anlamlı bir atmosfer eklendi.

Belediye başkanının jesti ve sözleri:

Belediye Başkanı Ahmet Hakan, iki yıl önce Edip Akbayram ile sahnede çekildikleri fotoğraf tablosunu hediye etti. Başkan anılarını paylaşırken Edip Akbayram'ı büyük bir usta olarak tanımladı ve "Edip abiyi sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veriyorum" dedi. Başkan ayrıca üzüm fiyatlarına değinerek üreticinin durumuna işaret etti ve "üreterek fakirleşiyoruz" sözlerine yer verdi.

Türkü Akbayram ise teşekkür ederek babasının repertuarından 'Aldırma Gönül' ve 'Eskiye dünyaya hükümdar olmaz' parçalarını seslendirdi. Edip Akbayram'ın iki yıl önce Çal'da sahne almasının ardından kızının aynı etkinlikte yer alması, geceye duygusal ve kalıcı bir anı bıraktı.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2. ULUSLARARASI 29. ÇAL BAĞBOZUMU KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ...

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2. ULUSLARARASI 29. ÇAL BAĞBOZUMU KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ, TEMSİLİ BAĞBOZUMU VE TRAKTÖRLERİN KATILDIĞI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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