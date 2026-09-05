Mysia yollarında fado ve köy etkinlikleriyle festival açıldı

Mysia Festivali Gölyazı'da müzik ve biyografiyle açıldı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Mysia Festivali, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mysia Yolları ve Müzikist ortaklığıyla kültür, doğa ve müziği bir araya getiriyor. Açılış programı, Gölyazı Kültürevi (Gölyazı Panteleimon Kilisesi) sahnesinde sahnelenen tek kişilik müzikli biyografik oyun 'Amalia' ile gerçekleşti.

Etkinliği, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan ve çok sayıda sanatsever izledi. Festivalin amaç ve kapsamı yerel rotaları kültür-sanata açmak üzerine kurulu.

oyun ve sahneleme:

Gülşen Karakadıoğlu'nun yazdığı oyunda, Bestem Yuvarlak Çatık tek kişilik performans sergiledi; oyunun yönetmenliğini Özlem Dilan Atakul üstlendi ve müzikleri Onur Kahvecioğlu hazırladı. Fado sanatçısı Amalia Rodrigues’in yaşamından kesitler sunan üretim, izleyicilerden yoğun alkış aldı ve festivalin açılış atmosferine uygun bir başlangıç sağladı.

rota, program ve katılım:

Festival programı Gölyazı'nın ardından Üçpınar ve Fadıllı mahallelerinde devam edecek ve etkinlikler pazar akşamı sona erecek. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenleniyor; ancak kontenjan sınırlı olan atölyelere katılmak isteyenlerin festivalin dijital kayıt kanalları üzerinden ön başvuru yapması gerekiyor.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, organizasyonun ilk yılı olmasına rağmen titiz bir program hazırlandığını vurgulayarak, "Amacımız Mysia Yolları’nın tanıtımını yapmak ve bu rotaları kültür sanatla canlı tutmak" dedi. Festival, bölge rotalarını yerel halk ve ziyaretçiler için kültürel bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN MYSİA FESTİVALİ, GÖLYAZI’DA SAHNELENEN TEK KİŞİLİK MÜZİKLİ BİYOGRAFİK OYUN "AMALİA" İLE BAŞLADI. ÜÇPINAR VE FADILLI MAHALLELERİNDE DEVAM EDECEK FESTİVAL PAZAR AKŞAMI SONA ERECEK.