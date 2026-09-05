Hazar kıyısında Şanlıurfa rüzgârı: kültür günleri Bakü'de başladı

Bakü'de gala ile açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Şanlıurfa Kültür Günleri, "Tarihin Kalbi Hazar’ın Kıyısı Şanlıurfa" gala gecesiyle başladı. Etkinlikler 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Şanlıurfa’nın tarihî, kültürel, sanatsal ve gastronomik değerleri Azerbaycanlı konuklarla buluşturuluyor.

gala gecesi: mesajlar ve katılımcılar

Gala gecesinde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Bakü ile Urfa arasında kilometrelerce mesafe olabilir ama gönüllerimiz arasında mesafe hiçbir zaman olmadı" diyerek Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı. Programa, Azerbaycan Cumhuriyeti milletvekilleri Fazıl Mustafa ve Melahat İbrahimkızı, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Organizasyonu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı düzenledi; Yunus Emre Enstitüsü, İçerişehir Devlet Tarih-Mimarlık Korusu, Samsat Belediyesi ve TÜİB (Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İçtimai Birliği) destek verdi. Katılımcılar, etkinliğin iki toplum arasında kültürel bağları güçlendireceğini vurguladı.

şanlıurfa sofrası ve sahne sanatları

Gala gecesinde Şanlıurfa’nın geleneksel lezzetleri Azerbaycanlı davetlilerin beğenisine sunuldu. Menülerde özellikle çiğ köfte, serinletici meyan şerbeti ve özgün aromasıyla bilinen mırra yer aldı; sofranın Şanlıurfa’da dostluk ve kardeşlik simgesi olduğu vurgulandı.

Sanat programında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesindeki Urfa Ahengi Topluluğu Şanlıurfa musikisinden eserler seslendirdi. Azerbaycan halk oyunları ve folklor ekibi de gösteriler sundu; sahnede iki şehrin folklorik değerleri bir araya gelerek davetlilerden ilgi gördü. Programda çocuk sanatçı Dilruba Kaya ise Şanlıurfa şiirini seslendirdi.

tanıtım stantları ve program akışı

Şanlıurfa Tanıtım Günleri kapsamında kurulan tanıtım stantlarında kentin kültürel ve gastronomik değerleri ziyaretçilerle buluşacak. 5 Eylül tarihinde stantların yanı sıra basın toplantısı, sergi açılışı ve ebru ile hat atölyeleri gerçekleştirilecek; akşam resmî açılış ve konser programında Azerbaycan Millî Konservatuvarı öğrencileri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sanatçıları sahne alacak.

6 Eylül tarihinde 11.00-18.00 saatleri arasında tanıtım stantları ziyaretçilere açık olacak. Etkinlikler, UNESCO tarafından müzik şehri seçilen Şanlıurfa’nın zengin müzik kültürünü, sıra gecesi geleneğini ve yerel sanat anlayışını ön plana çıkaracak biçimde planlandı.

kültürel köprü ve kardeşlik vurgusu

Bakü’de düzenlenen programda konuşan yetkililer, Şanlıurfa’nın tarihî ve kültürel mirasının Hazar kıyısında tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Etkinlik; iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini kültürel düzeyde pekiştirmeyi, şehirlerarası ziyaretleri artırmayı ve ortak kültürel paylaşımlar yaratmayı amaçlıyor.

Gecede söz alan isimler, organizasyona katkı sunan kurum ve iş insanlarına teşekkür ederek, bu tür buluşmaların devamının önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfa Kültür Günleri, Hazar kıyısında kurulan sofralar ve sahneler aracılığıyla kentin kadim değerlerini Azerbaycanlılarla buluşturmaya devam edecek.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN ŞANLIURFA KÜLTÜR GÜNLERİ, "TARİHİN KALBİ HAZAR’IN KIYISI ŞANLIURFA" GALA GECESİYLE BAŞLADI