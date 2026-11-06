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Çaldıran'da tanker ile çekicinin çarpışması: yol kısa süre kapandı

Van-Doğubayazıt kara yolunun Hastane Kavşağı yakınında yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, yol araçların kaldırılmasıyla açıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:24

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çaldıran'da tanker ile çekicinin çarpışması: yol kısa süre kapandı

Kaza yerinde gelişmeler:

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Van-Doğubayazıt kara yolunun Hastane Kavşağı yakınlarında yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu ulaşım aksadı. Olay, bölgedeki sürücüler ve ekipler için kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Çarpışmanın etkisiyle tankerin gövdesi ile çekicisi birbirinden ayrıldı, tır ise yan yatarak devrildi. Sürücülerin isimleri ve plakaları olay yerinde alınan bilgilerde henüz tespit edilemedi.

yaralanan ve yol durumu:

Kazada 1 kişi yaralandı. Kapanan kara yolu, ilgili araçların ve ağır ekipmanların kaldırılmasının ardından kontrollü biçimde yeniden trafiğe açıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlattığı bildirildi. Olayın kesin nedeni ve diğer detaylar, yürütülecek incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacak.

VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE YAKIT TANKERİYLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE YAKIT TANKERİYLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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