Dolar 48,0618 +0,15%
Euro 56,2229 +0,27%
Bist 14.521,72 +0,87%
Altın Gram 7.162,10 +1,39%
EUR/USD 1,1693 +0,11%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Çalı'da akademiye açılan perde: 53 bildiriyle yerelden küresele sinema buluşması

Nilüfer Belediyesi ile ÇEKÜDER'in 10. Çalı Köy Filmleri Festivali'nde düzenlenen 2. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu'nda 53 bildiri sunuldu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çalı'da akademiye açılan perde: 53 bildiriyle yerelden küresele sinema buluşması

Çalı'da akademiye açılan perde: 53 bildiriyle yerelden küresele sinema buluşması

Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle düzenlenen 10. Çalı Köy Filmleri Festivali bu yıl, festival programına eşlik eden 2. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu ile başladı. Sempozyum, Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi ve yerel, ulusal düzeyden çok sayıda akademisyen ile sinemaseveri bir araya getirdi.

sempozyumun açılışı ve hedefleri:

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, festivalin on yıl içinde yeni fikirlerin üretildiği bir buluşma alanına dönüştüğünü vurguladı. Şahin, Nilüfer Belediyesi olarak kültür ve sanat çalışmalarının akademik üretimle buluşmasına önem verdiklerini belirterek, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, tartışmaya açılması ve kayıt altına alınmasının kültürel belleğin oluşması açısından değer taşıdığını söyledi.

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin ise festivalin yalnızca film gösteriminden ibaret olmadığını; katılanların burada bir şeyler öğrenebildiği, öğrendiklerini başkalarına aktarabildiği bir alan olarak şekillendiğini ifade etti ve sempozyumun kendileri için önemine dikkat çekti.

sunumlar, konuşmacılar ve yayın planı:

Sempozyum kapsamında toplam 53 bildiri sunuldu; bunların 24'ü yüz yüze, 29'u çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Davetli konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Ruken Öztürk, "Türk Sineması'nda Kadın Yönetmenler: Cahide ve diğerleri" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aydan Özsoy, sinemanın sadece üretim ve gösterim alanı olmadığını; toplumların belleğini, kültürel kimliklerini ve gündelik yaşamlarla kurdukları ilişkileri görünür kılan bir düşünme alanı olduğunu vurguladı.

Okan Şahin, sempozyuma gösterilen ilgi ve bildirilerin sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirterek, sempozyumda sunulan bildirilerin bir araya getirilerek kitapçık haline getirileceğini açıkladı. Bu adım, festivalin yerelden başlayan hikâyesinin akademik düzeyde kayıt altına alınması ve paylaşılması açısından öne çıkıyor.

Etkinlikte Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin, akademisyenler ve çok sayıda sinemasever yer aldı; sempozyum, festival programının disiplinlerarası ve üretime dönük boyutunu güçlendirdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE ÇEKÜDER İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 10’UNCU ÇALI KÖY FİLMLERİ FESTİVALİ, BU YIL...

NİLÜFER BELEDİYESİ VE ÇEKÜDER İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 10’UNCU ÇALI KÖY FİLMLERİ FESTİVALİ, BU YIL 2’NCİ KEZ YAPILAN ULUSAL DİSİPLİNLERARASI SİNEMA SEMPOZYUMU İLE BAŞLADI. "YERELDEN KÜRESELE FİLM ÇALIŞMALARI" BAŞLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMPOZYUMDA 53 BİLDİRİ SUNULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Laodikeia antik tiyatrosunda Beethoven'ın 9. senfonisi seslenecek
images

Kitap, müzik ve doğa: Edremit fuarında dördüncü gün
images

Çivril'de en iyi elma üreticisi seçilecek
images

Ejder kervansarayı Ağrı Dağı eteğinde ticaret tarihini yansıtıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölyazı'nda temizlik ve bakımla turizme destek

Turunç halk plajı sürdürülebilirlik kriterleriyle mavi bayrağı aldı

Kayseri'ye Haiti milli takımı tecrübesiyle forvet takviyesi: Laurie-Ann Moise

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız