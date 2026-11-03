Çalışan dayanışması 3 yılda 248 ünite kan topladı, hedef 744 fidan

etkinlikler ve sonuçlar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş. çalışanları, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyalarında üç yıllık süreçte toplum yararına önemli bir adım attı. Şirketin organize ettiği etkinliklerde toplam 248 ünite kan bağışı gerçekleştirilmiş oldu.

etkinlik takvimi ve katılım:

UlaşımPark ile Türk Kızılay tarafından 27-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen kan bağışı etkinlikleri, UlaşımPark Genel Müdürlüğü ve Plajyolu Otobüs Garajı’nda gerçekleştirildi. Çalışanların gönüllü katılımıyla yürütülen kampanyalarda, kan bağışının önemi üzerinde farkındalık oluşturulması hedeflendi.

çevresel hedef: 'Bir Kan Üç Fidan':

UlaşımPark, sosyal sorumluluk yaklaşımını çevresel bir hedefle birleştirdi. Bir Kan Üç Fidan projesi kapsamında bağışlanan her ünite kan için üç fidan dikilmesi planlanıyor; bu kapsamda 248 ünite kan bağışına karşılık 744 fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Şirket yetkilileri, 2024 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerin devam edeceğini belirterek, hem kan stoklarına katkı sağlanmasını hem de ağaçlandırma hedefleriyle somut çevresel fayda oluşturulmasını amaçladıklarını vurguladı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ULAŞIMPARK A.Ş. ÇALIŞANLARI, TÜRK KIZILAY İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE 3 YILDA 248 ÜNİTE KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.