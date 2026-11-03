Medeniyetimizin sağlık odaklı mirasını gençlerle güçlendirme çağrısı

Memişoğlu'nun akademide verdiği mesaj:

Bartın Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yıl Açılış Programı'na katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılış dersiyle öğrencilere ve akademiye hitap etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya üniversitenin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi, başarılı akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek öğrencilere çok çalışmalarını tavsiye etti.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta son 25 yıl içinde önemli gelişme kaydettiğini belirterek eskiden dile getirilen "Başımıza icat çıkarmayın" yaklaşımının geride kaldığını vurguladı. "Bu ülke artık bilimde, sağlıkta her türlü alanda yeni bir şey söylemeyle ilgili bilgiye, insan gücüne ve altyapıya sahip. Onun için yeni şeyler söyleyeceksiniz, icat çıkaracaksınız. Gençlere 'icat çıkarın' diyoruz. Bu enerji ve bilgi sizde var" sözleriyle gençleri cesaretlendirdi.

Tarihsel bakış ve medeniyet vurgusu:

Bakan, tarihsel perspektife dikkat çekerek Türk medeniyetinin tutumunu öne çıkardı: "Türk medeniyetine baktığınız zaman kimseyi sömürmemiş, katletmemiş, kimsenin birbirinin kavgasından çıkar elde etmemiş." Medeniyetin sağlık ve insan odaklı olduğunu belirterek, "Sağlığa geçmişten beri büyük yatırım yaptı medeniyetimiz. Sağlık ve insan odaklı medeniyetin varisçileriyiz. Medeniyetimizin iyi incelenmesi, sizlerin bunları iyi öğrenmeniz lazım" dedi.

Koruyucu sağlık ve ebelik politikaları:

Program sırasında bir öğrencinin koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili sorusunu yanıtlayan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın birincil görevinin toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Sigara başta olmak üzere kronik hastalıklara dikkat çekerek, "Bugün dünyanın 1 numaralı akciğer kanseri olan ülkesiyiz" değerlendirmesinde bulundu ve sigarayı bırakma konusunda toplumsal talebin önemini işaret etti. Bakan, sigarayı bırakacaklara ilacın ülke olarak ücretsiz verildiğini belirtti ve destek çağrısı yaptı.

Ebelik üzerine konuşurken Memişoğlu, Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Doğal Olan Normal Doğum" programını hatırlattı. Bakan, 38 bin hekim dışı personel alımı planlandığını, ebe istihdamına da öncelik verileceğini belirterek ebelere gebelere sahip çıkma çağrısında bulundu.

Programa, Bakan Memişoğlu ve Rektör Akkaya'nın yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NİN AKADEMİK YIL AÇILIŞININ İLK DERSE, GÜNÜN ANISINA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN SONA ERDİ