Anadolu yakasında akşam yağışı: Pendik ve Tuzla'da araçlar su altında kaldı

Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak:

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, Anadolu Yakası'nın birçok noktasında kısa sürede su birikintilerine yol açtı. Özellikle Pendik ve Tuzla ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü; bazı araçlar yollarda adeta suya gömüldü.

görüntülerdeki mahalleler ve yaşananlar:

Pendik Aydos, Çamçeşme, Yenişehir ve Tuzla Aydınlı mahallelerinde kaydedilen görüntülerde sürücülerin göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı caddelerde ise araçların suya gömülerek sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

meteoroloji uyarısı ve kısa süreli etkiler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan yağış, akşam saatlerinde pek çok ilçede yolların kısa sürede sular altında kalmasına neden oldu. Görüntülerde sürücülerin zaman zaman ilerlemekte zorlandığı ve trafik akışının etkilendiği gözlendi.

Pendik ve Tuzla'da şiddetli sağanaktan yollar taştı, araçlar suya gömüldü