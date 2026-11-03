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Gaziantep Tekstilkent'te halı sahada çıkan kavga bir gencin ölümüne yol açtı: zanlı tutuklandı

Şahinbey Tekstilkent'te halı sahada çıkan tartışma kavgaya dönüştü; göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali hayatını kaybetti, yakalanan İ.H. tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep Tekstilkent'te halı sahada çıkan kavga bir gencin ölümüne yol açtı: zanlı tutuklandı

Olayın detayları:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinden sonra meydana gelen olayda, halı sahada top oynayan grup arasında iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve yabancı uyruklu Muhammed Hec Ali (19) göğüs bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastaneside yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde, gencin cenazesinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlandığı, ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildiği bildirildi.

Görüntüler ve yakalama:

Olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kavganın kısa sürede tırmandığı ve zanlının olay yerinden kaçtığı görüldü. Kaçan şüpheli İ.H. (17), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemler ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı. Yetkililer, zanlının yaşının 17 olduğunu ve işlemler sırasında yasal prosedürlerin uygulandığını belirtti.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği, polis ekiplerinin delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Yetkililer, olayın neden çıktığına ilişkin soruşturmanın derinleştirildiğini ve incelemenin sürdüğünü açıkladı.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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