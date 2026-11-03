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Prof. dr. Özgür Günal uyardı: grip ile soğuk algınlığı farklı hastalıklar

Prof. Dr. Özgür Günal, Samsun'da 1-1,5 ayda gribal enfeksiyonların arttığını, grip ile soğuk algınlığının farklı olduğunu ve risklilerin aşılanmasını önerdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Prof. dr. Özgür Günal uyardı: grip ile soğuk algınlığı farklı hastalıklar

Samsun'da gribal enfeksiyonlarda artış

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, son 1-1,5 aylık dönemde kentte gribal enfeksiyon vakalarının arttığını bildirerek vatandaşları uyardı. Günal, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin grip hastalığının yol açabileceği ağır tablolar ve ölüm riski açısından dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Grip ile soğuk algınlığının ayrımı:

Prof. Dr. Günal, "Grip ile soğuk algınlığı genel olarak birbiriyle karıştırılan kavramlardır. Soğuk algınlığının hem etkenleri hem de belirtileri gribe göre farklıdır." ifadelerini kullandı. Günal, hastaların genellikle halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı, hapşırık ve iştahsızlık gibi yakınmalarla başvurduğunu, bunun halk arasında sıkça "grip oldum" şeklinde değerlendirildiğini ancak bunun hatalı bir kullanım olduğunu belirtti.

Uzman ayrıca, "Grip dediğimiz hastalık ise daha çok ciddi yüksek ateş, kas ağrıları ve yatağa düşürecek tarzda şikâyetlerin olduğu bir tabloyu tanımlıyor. Grip biraz daha ağır ve yatağa düşüren bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ise ayakta geçirebildiğimiz bir hastalık türüdür." şeklinde konuştu.

Risk grupları ve korunma önerileri:

Günal, grip enfeksiyonlarının altta yatan kalp veya akciğer hastalığı olanlar, kemoterapi görenler gibi kişilerde ağırlaşma ve ölümcül tablolar oluşturabileceğini belirterek bu grupların özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyledi: "O yüzden bu kişilerin özellikle dikkat etmesi, kendilerini bu hastalığa karşı daha fazla koruması ya da böyle bir şikâyet olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak yardım alması gerekiyor."

Mevsimsel özelliklere de değinen Günal, "15 Ekim'den sonra sıklıkla tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da gribal enfeksiyonların daha sık görülmeye başlandığı dönemlerdir" diyerek son 1-1,5 ayda acil servislere çok sayıda hasta başvurduğunu aktardı.

Korunma konusunda ise Günal, "İlk önce kendimizi korumaya başlamalıyız. Bunun da birinci kuralı grip aşısı olmak. Her yıl grip aşısı olarak hastalığa karşı ciddi oranda kendimizi koruma şansımız var." ifadelerini kullandı. Ayrıca el hijyenine dikkat edilmesi, toplu taşıma ve kapalı alanlarda sık el yıkama gibi temel önlemlerle korunmanın mümkün olduğu vurgulandı.

SAMSUN’DA GRİBAL ENFEKSİYON VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIRKEN, PROF. DR. ÖZGÜR GÜNAL GRİP İLE SOĞUK...

SAMSUN’DA GRİBAL ENFEKSİYON VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIRKEN, PROF. DR. ÖZGÜR GÜNAL GRİP İLE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLARA DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARI UYARDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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