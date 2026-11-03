Erzincan'da Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu'nda geniş çaplı sağlık taraması

Erzincan'da kapsamlı tarama ve bilgilendirme etkinliği:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında 98 kişi sağlık taramasından geçirildi. Etkinliği, Müdürlüğün 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli organize etti ve katılımcılara hem muayene hem de bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

uygulanan testler ve muayeneler:

Programda çocuklara yönelik duruş analizi, yetişkinlere el kavrama gücü testi uygulandı ve katılımcıların ağız ile diş sağlığı muayeneleri gerçekleştirildi. Yapılan taramalar ve testler, katılımcıların genel sağlık durumunun değerlendirilmesine yönelik temel ölçümleri içerdi.

eğitim başlıkları ve farkındalık çalışmaları:

Etkinlik sırasında çocuklara teknoloji bağımlılığı hakkında, yetişkinlere ise sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, ruh sağlığı, kanser taramaları ve erken teşhis konularında eğitim verildi. Ayrıca akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklardan korunma, bağımlılıkla mücadele, kadın ve çocuk sağlığı ile sağlıklı yaş alma konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Programda ayrıca 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemi vurgulanarak katılımcılarda organ bağışı bilincinin artırılması hedeflendi. Etkinlik; tarama, eğitim ve bilgilendirmenin bir arada yürütüldüğü kapsamlı bir sağlık müdahalesi olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BİLAL-İ HABEŞİ KIZ KUR'AN KURSU'NDA SAĞLIK TARAMASI VE BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ