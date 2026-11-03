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Çocuklar Çarşamba'da oyun mirasına sahip çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde çocuklar geleneksel oyunlar, yarışmalar ve minik mehteran gösterileriyle bir araya geldi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Çocuklar Çarşamba'da oyun mirasına sahip çıktı

Çocuklar Çarşamba'da oyun mirasına sahip çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Maarifin Kalbinde Oyun etkinliği, geleneksel çocuk oyunları, yarışmalar, müzik gösterileri ve minik mehteran takımı performanslarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Program, çocukların hem eğlenmesini hem de kültürel mirası tanımasını hedefledi.

Geleneksel oyunlar sahnede:

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu iş birliğinde Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, geçmişten günümüze ulaşan oyunları deneyimledi. Yarışmalar ve gösteriler, küçük katılımcıların yoğun ilgisini çekerken, etkinlik boyunca çocuklar ekip oyunları ve bireysel yarışmalarla iletişim kurma ve paylaşma becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Çocuklarımızın geleneksel oyunlarımızı tanımasını, kültürel değerlerimizi öğrenerek gelecek nesillere aktarmasını önemsiyoruz. Teknolojinin hayatımızda giderek daha fazla yer aldığı günümüzde çocuklarımızın bir araya gelerek yüz yüze iletişim kurmalarını, paylaşmayı ve takım ruhunu öğrenmelerini istiyoruz." Ekşi, programın düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyon, hem eğitsel hem de kültürel bir paylaşım ortamı sağlayarak katılımcılarda olumlu geri dönüşler aldı ve çocukların sosyal gelişimine katkı sundu.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ İLE MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU İŞ...

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ İLE MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN "MAARİFİN KALBİNDE OYUN" ETKİNLİĞİNDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI, YARIŞMALAR, MÜZİK ETKİNLİKLERİ VE MİNİK MEHTERAN TAKIMI GÖSTERİSİYLE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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